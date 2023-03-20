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Yeşilova’dan sanata ve sanatçıya destek
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın, Yeşilova Holding desteğiyle gerçekleştirdiği Çanakkale Şehitlerimizi Anma Konseri, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Şirketler 20.03.2023, 23:03
Yeşilova Holding’in desteğinde, 16 Mart Perşembe Günü gerçekleştirilen konsere, Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Grup İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova ile iş dünyasından önde gelen isimler katıldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konseri kalabalık bir seyirci topluluğu izledi. Dünyanın en iyi korno sanatçılarından Felix Kelieser ile Orkestra Şefi Adrian Prabava’nın performansları ile göz doldurduğu konser, sanatsevere bir müzik resitali yaşattı. Konserin ardından Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Şef Adrian Prabava’yı kuliste ziyaret ederek kutladı ve günün anısına bir plaket takdim etti.
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