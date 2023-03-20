Yeşilova’dan sanata ve sanatçıya destek

Yeşilova Hol­ding’in deste­ğinde, 16 Mart Per­şembe Günü gerçekleştirilen kon­sere, Yeşilova Hol­ding Yönetim Ku­rulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Grup İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova ve Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova ile iş dünya­sından önde gelen isimler katıldı. Me­rinos Atatürk Kongre ve Kültür Merke­zi’ndeki konseri kalabalık bir seyirci topluluğu izledi. Dünyanın en iyi korno sanatçılarından Felix Kelieser ile Orkestra Şefi Adrian Prabava’nın performansları ile göz doldurduğu konser, sanatsevere bir müzik resitali yaşattı. Konserin ardından Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Şef Adrian Prabava’yı kuliste ziyaret ederek kutladı ve gü­nün anısına bir plaket takdim etti.