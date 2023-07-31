Yeşilova’da geri dönüşüm hareketi başladı
Dünya Çevre Günü’nü de içine alan Haziran ayı içerisinde Yeşilova’da geri dönüşüm hareketi başlatıldı. 48 yıldır en çevreci metal alüminyuma hayat veren Yeşilova Holding, çalışanlarıyla başlattığı geri dönüşüm hareketi ile sonsuz kez geri dönüşebilen alüminyumu tekrar hayata kazandırdı.
Haziran ayında çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi liderliğinde başlatılan “Atığını Getir, Hediyeni Al” kampanyası Yeşilova çalışanlarının katılımlarıyla gerçekleşti. Toplamda 1230 alüminyum içecek kutusu geri dönüşüme kazandırılarak, tekrar hayat bulması sağlandı.
Yeşilova Holding Sürdürülebilirlik Yöneticisi Eda Çetintaş düzenlenen kampanya ile ilgili şunları aktardı: “Yeşilova Grubu olarak sürdürülebilir yaşama katkı sağlayan ve bu konuda farkındalığı artıran projelerin hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ‘Atığını Getir, Hediyeni Al’ kampanyası ile yüksek miktarda alüminyum kutunun doğaya karışmasının önüne geçtik. Kampanyaya katılarak yaşadıkları çevreye değer katan çalışma arkadaşlarımıza, doğada vakit geçirirken mutlu olacakları hediyeler de takdim ettik.” Toplanan alüminyumun geri dönüşüm ile yarattığı katma değerin altını çizen Çetintaş, 1 alüminyum içecek kutusunun geri dönüşmesi ile 20 akıllı telefonu şarj edecek kadar enerji tasarrufu sağladığını, Yeşilova’da toplanan alüminyum içecek kutuları ile 24 bin akıllı telefonu şarj edecek kadar enerji tasarrufu sağlandığını sözlerine ekledi.