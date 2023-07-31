Yeşilova’da geri dönüşüm hareketi başladı

Haziran ayında çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla Sürdürü­lebilirlik Komitesi liderliğinde başlatı­lan “Atığını Getir, Hediyeni Al” kampanyası Yeşilova çalışanlarının katılımlarıyla gerçekleşti. Toplamda 1230 alüminyum içecek kutusu geri dönüşüme kazandırılarak, tekrar hayat bulması sağlandı.

Yeşilova Holding Sürdürülebilirlik Yöneticisi Eda Çetintaş düzenlenen kampanya ile ilgili şunları aktardı: “Yeşilova Grubu olarak sürdürülebilir yaşama katkı sağlayan ve bu konuda farkındalığı artıran projelerin hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. Ger­çekleştirdiğimiz ‘Atığını Getir, Hedi­yeni Al’ kampanyası ile yüksek mik­tarda alüminyum kutunun doğaya karışmasının önüne geçtik. Kampan­yaya katılarak yaşadıkları çevreye değer katan çalışma arkadaşlarımıza, doğada vakit geçirirken mutlu olacak­ları hediyeler de takdim ettik.” Topla­nan alüminyumun geri dönüşüm ile yarattığı katma değerin altını çizen Çe­tintaş, 1 alüminyum içecek kutusu­nun geri dönüşmesi ile 20 akıllı telefonu şarj edecek kadar enerji ta­sarrufu sağladığını, Yeşilova’da topla­nan alüminyum içecek kutuları ile 24 bin akıllı telefonu şarj edecek kadar enerji tasarrufu sağlandığını sözlerine ekledi.