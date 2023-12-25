Yeşilova ‘Great Place to Work’ sertifikası aldı

Dünyanın en iyi iş yerlerini ve çalışan memnuniyeti konusunda en başarılı uygulamaları değerlendiren Great Place To Work Enstitüsü tarafından, hayata geçirilen başarılı proje ve uygulamalarından ötürü Yeşilova Holding’e ‘Great Place to Work’ sertifikası verildi.

Alüminyum endüstrisinde Türkiye’nin en köklü ve başarılı şirketlerinden biri olan Yeşilova Holding, insan odaklı yaklaşımı, bu yöndeki kurum kültürü ve başarılı uygulamalarını Great Place to Work sertifikası ile tescilledi. İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, “Yeşilova olarak yarım asırdır faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu süreçte tüm paydaşlarıyla güvene dayalı güçlü bağlar kuran Grubumuzun, çalışanlarına sağladığı ayrıcalıklar ile Great Place to Work sertifikasını almaya hak kazanmasından dolayı gururlu ve mutluyuz.

Faaliyetlerimizi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde yürütürken, en değerli varlığımız olan çalışanlarımızın refahını ve gelişimini odağımıza alıyoruz. ‘Mutlu Çalışanlar ile Sürdürülebilir Bir Dünya’ amacımız doğrultusunda daha üretken ve kapsayıcı bir kurum kültürü oluşturma hedefiyle çalışıyor, çeşitlilik ve kapsayıcılığı benimsiyor, cinsiyet ayrımcılığına karşı duruyoruz” dedi.