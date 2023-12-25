Yerelist’te Matlı rüzgarı esti

Protein kaynaklı ürünler zincirinde yer alan yumurta, piliç eti, süt ve süt ürünlerinde önemli gıda markalarını bünyesinde barındıran Matlı; Yörsan’ın Susurluk Ayranı ve Keskinoğlu’nun yenilikçi ürünleriyle 13-14 Aralık tarihlerinde WOW Kongre Merkezi’nde düzenlenen Yerelİst fuarına damga vurdu.

Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı; “Gıda perakendeciliği alanında ulusal ve yerel zincirlerdeki satış ağımızı her geçen gün daha da yaygınlaştırıyoruz. Keskinoğlu ve Yörsan markalarının grubumuza dâhil olmasından sonraki ilk fuarımıza katılıyoruz. Türkiye’nin ilk ve en büyük tam entegre tavukçuluk tesislerinde ürettiğimiz Keskinoğlu ürünlerimiz ve coğrafi işaretli süt ve süt ürünleri ile sektörde fark yaratan Yörsan lezzetlerimizle fuarda yer alıyoruz” dedi.