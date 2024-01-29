Ünver Group’tan geleceğe destek

Otomotiv yan sanayisinde 44 yıllık tecrübesiyle Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları sektöründe fark yaratacak işler yapan Ünver Group, eğitime ve gençlerin gelişimine katkı sunacak sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor.

Ünver Group sürdürülebilirlik komitesi, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Karakoca Okulu'nda öğrenim gören öğrencilere, çalışanlarının bağışları ile spor malzemesi desteğinde bulundu. Komite üyeleri, okula ziyaret gerçekleştirerek çocuklarla keyifli bir etkinlik düzenledi ve spor malzemelerini teslim etti.

Öğrencilerle yapılan bu etkinlik, Ünver Group'un sosyal sorumluluk anlayışının bir parçası olarak, gençlerin spor yapma ve sağlıklı yaşam alanlarını destekleme hedefini vurguladı.

Eğitime ve gençlerin gelişimine yapılan her türlü katkının önemine inanan Ünver Group, bu doğrultuda sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.