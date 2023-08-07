Uludağ Enerji’den Hatay’a örnek proje

Bursa Uludağ Üniversitesi ile Panof­fect’in destek sağlayacağı ve 2 yıl sürecek projeden 40 binden fazla kişinin yararlanması planlanıyor.

Proje alanının yer aldığı kampüste sanat, oyun ve meslek atölyeleri ile psikolo­jik danışmanlık hizmetinin yer alacağı 9 konteyner bulu­nuyor.

Uludağ Enerji’nin “Yaşam ve Gelişim Kampüsü” proje­siyle, depremzedelere sosyal, duygusal ve psikolojik danış­manlık hizmetleri verilmesi hedeflenir­ken, depremzedelerin bütçelerine katkı sağlayacak mesleki gelişimlerinin destek­lenmesi de amaçlanıyor. Şirket aynı za­manda çocuk ve gençlerin müzik, dans, ti­yatro ve resim okulu olarak kurgulanan sanat atölyeleriyle ilgilenmelerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağla­mayı hedefliyor. Uludağ Enerji Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Ergüneş, şirket olarak ilk günden itibaren deprem bölgesinde bulunmaya ve insanların yaralarını sarmaya çaba gösterdikle­rini belirterek, “Acil ihtiyaçların gide­rilmesinden sonra ise bölgede kalıcı bir proje geliştirmek adına Yaşam ve Gelişim Kampüsü Projemizi devreye aldık. Bu proje sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda bölge için sürdürülebilir bir çalışma modelini de temsil ediyor.”