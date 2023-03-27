Uludağ Elektrik’ten depremzedelere hoş geldin paketi
Uludağ Elektrik, depremden etkilenen bölgelerden gelerek Güney Marmara’ya yerleşen ve abonelik yapmak için işlem merkezlerine gelen depremzedeleri, ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı “hoşgeldin” paketiyle karşılıyor.
Şirket, hizmet alanı içerisinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’ya gelen afetzedelere, abonelik işlemleri için geldikleri müşteri merkezlerinde ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir “hoşgeldin” paketi sunuyor.
İçerisinde hijyen ve bakım malzemeleriyle, çocuklar için boyama kitabı ile boya kalemlerinin bulunduğu paketin üzerinde ise “Ülkemizde meydana gelen depremden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacak ve yaralarımızı birlikte saracağız. Şehrimize hoşgeldiniz. Yeni yerinizde sağlıkla oturmanızı dileriz.” mesajı yer alıyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı karar gereği aboneliklerin ücretsiz bir şekilde yapıldığını dile getiren Aytac, şunları kaydetti:
“Biz de şirket olarak bölgemize gelen depremzedelere ‘hoşgeldin’ demek, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek, morallerini yükseltmek için bir ‘hoşgeldin’ paketi hazırladık. Bunun içerisinde hem acil, evde ihtiyaçlarını giderecek şekilde hijyen paketleri, temizlik malzemeleri, havlu gibi malzemeler bulunuyor hem de bir yandan öğrencilerle beraber geldiler, dolayısıyla onlara yönelik boyama kitapları ve kalemlerini, defter gibi kırtasiye malzemelerini de içeriyor.”