Uludağ Elektrik’ten depremzedelere hoş geldin paketi

Şirket, hizmet alanı içerisinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanak­kale ve Yalova’ya gelen afetzedelere, abonelik işlemleri için geldikleri müşteri merkezlerinde ihtiyaç malzemelerin­den oluşan bir “hoşgeldin” paketi sunuyor.

İçerisinde hijyen ve bakım malzemele­riyle, çocuklar için boyama kitabı ile boya kalemlerinin bulunduğu paketin üzerinde ise “Ülkemizde meydana gelen depremden dolayı büyük üzüntü duyu­yoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlata­cak ve yaralarımızı birlikte saracağız. Şehrimize hoşgeldiniz. Yeni yerinizde sağlıkla oturmanızı dile­riz.” mesajı yer alıyor.

Enerji Piyasası Düzen­leme Kurumunun (EPDK) aldığı karar gereği abone­liklerin ücretsiz bir şekilde yapıldığını dile getiren Aytac, şunları kaydetti:

“Biz de şirket olarak böl­gemize gelen depremzede­lere ‘hoşgeldin’ demek, onların yanlarında olduğu­muzu hissettirmek, moral­lerini yükseltmek için bir ‘hoşgeldin’ paketi hazırla­dık. Bunun içerisinde hem acil, evde ihti­yaçlarını giderecek şekilde hijyen paketleri, temizlik malzemeleri, havlu gibi malzemeler bulunuyor hem de bir yandan öğrencilerle beraber geldiler, do­layısıyla onlara yönelik boyama kitapları ve kalemlerini, defter gibi kırtasiye mal­zemelerini de içeriyor.”