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Uludağ Elektrik’ten depremzedelere hoş geldin paketi

Uludağ Elektrik, depremden etkilenen bölgelerden gelerek Güney Marmara’ya yerleşen ve abonelik yapmak için işlem merkezlerine gelen depremzedeleri, ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı “hoşgeldin” paketiyle karşılıyor.

Şirketler 27.03.2023, 23:04
Uludağ Elektrik’ten depremzedelere hoş geldin paketi

Şirket, hizmet alanı içerisinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanak­kale ve Yalova’ya gelen afetzedelere, abonelik işlemleri için geldikleri müşteri merkezlerinde ihtiyaç malzemelerin­den oluşan bir “hoşgeldin” paketi sunuyor.

İçerisinde hijyen ve bakım malzemele­riyle, çocuklar için boyama kitabı ile boya kalemlerinin bulunduğu paketin üzerinde ise “Ülkemizde meydana gelen depremden dolayı büyük üzüntü duyu­yoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlata­cak ve yaralarımızı birlikte saracağız. Şehrimize hoşgeldiniz. Yeni yerinizde sağlıkla oturmanızı dile­riz.” mesajı yer alıyor.

Enerji Piyasası Düzen­leme Kurumunun (EPDK) aldığı karar gereği abone­liklerin ücretsiz bir şekilde yapıldığını dile getiren Aytac, şunları kaydetti:

“Biz de şirket olarak böl­gemize gelen depremzede­lere ‘hoşgeldin’ demek, onların yanlarında olduğu­muzu hissettirmek, moral­lerini yükseltmek için bir ‘hoşgeldin’ paketi hazırla­dık. Bunun içerisinde hem acil, evde ihti­yaçlarını giderecek şekilde hijyen paketleri, temizlik malzemeleri, havlu gibi malzemeler bulunuyor hem de bir yandan öğrencilerle beraber geldiler, do­layısıyla onlara yönelik boyama kitapları ve kalemlerini, defter gibi kırtasiye mal­zemelerini de içeriyor.”

#Uludağ Elektrik
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