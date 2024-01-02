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Uludağ Elektrik’te dijital yıl

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonu aşkın kişiye hizmet veren Uludağ Elektrik sunduğu hizmetler ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Şirketler 02.01.2024, 12:14
Uludağ Elektrik’te dijital yıl

Müşterilerine diledikleri yerden işlem yapma olanağı tanıyan Uludağ Elektrik, online işlem merkeziyle kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Online işlem merkezinde kullanıcılar, işlem merkezlerinden yapılan tüm işlemleri zaman ve mekan sınırı olmadan dakikalar içerisinde yapabiliyor. Müşteriler, abonelik başlatma ve sonlandırma, fatura ödeme ve taksitlendirme gibi tüm işlemlerini bu kanal üzerinden yapabiliyor.

#Uludağ Elektrik
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