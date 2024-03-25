Türkiye Hayat Sağlık Vakfı’ndan 5 tıp öğrencisine burs

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Dr. Ahmet Özkul’un üniversiteye ve öğrencilere verdiği desteğin uzun yıllardır devam ettiğinin altını çizdi. Özkul’un özellikle sağlık alanında eğitim alan öğrencilere özel bir önem gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, “Hayat Hastanesi, Türkiye Hayat Sağlık Vakfı ve tabii ki Dr. Ahmet Özkul Beyefendi, bizlerin her zaman destekçisi olmuştur. Bugüne kadar yürütülen burs faaliyeti başta olmak üzere, maddi ve manevi olarak ne gerekiyorsa elinden gelen katkıyı vermiştir. Bugün de BUÜ Güçlendirme Vakfı aracılığıyla 5 tıp öğrencimize burs vermek için bizimle protokol imzaladı. Bu duyarlı yardım hareketinin herkese örnek olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Daha iyi şartlarda eğitim alsınlar

Hayat Hastanesi ve Türkiye Hayat Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul da, sağlık alanında uzun yıllardır hizmet verdiklerini ve öğrencilerin çok daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için gerekli katkıyı sağlamaya gayret ettiklerini belirtti. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ve Tıp Fakültesi’nin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirten Dr. Ahmet Özkul, iş birliği için üniversite yönetimine teşekkürlerini iletti.