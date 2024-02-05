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TOFAŞ’a büyük ünvan
Türk Otomobil Fabrikaları (TOFAŞ), Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin gelişmesine sunduğu katkılardan dolayı “İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi” ünvanı ile ödüllendirildi.
Şirketler 05.02.2024, 15:51
Venedik Sarayı'nda düzenlenen törende, (TOFAŞ)Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu’ya “İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi” ünvanını İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin takdim etti.
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