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TOFAŞ’a büyük ünvan

Türk Otomobil Fabrikaları (TOFAŞ), Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin gelişmesine sunduğu katkılardan dolayı “İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi” ünvanı ile ödüllendirildi.

Şirketler 05.02.2024, 15:51
TOFAŞ’a büyük ünvan

Venedik Sarayı'nda düzenlenen törende, (TOFAŞ)Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Eroldu’ya “İtalya'nın Yıldız Nişanı Şövalyesi” ünvanını İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin takdim etti.

#Türk Otomobil Fabrikaları #Tofaş
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