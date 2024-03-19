Tofaş 2023’ten memnun

Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Tofaş, 2023 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Şirket, geçtiğimiz yıl başarılı finansal ve faaliyet sonuçlarına ulaşırken, Ar-Ge, dijital dönüşüm, mobilite hizmetleri ve çalışanlarının yetkinlik gelişimine olan yatırımlarına devam devam etti.

Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, şirketin başarılı performansını sürdürdüğünü söyleyerek, “Tofaş hızla değişen dinamikleri yönetme kabiliyeti, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla geliştirdiği kurumsal yetkinlikleri, istikrarlı yatırımları ve rekabetçiliğiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Dijital dönüşüm, inovasyon, ve karbon dönüşümü gibi birbirini tamamlayan programlarla yarınlara hazırlanıyor” dedi.

Şirket gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 3, net karının da yüzde 61 arttığını kaydeden Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu da, "2023 yılı şirketimiz açısından geleceğimiz için çok önemli adımlar attığımız, başarılı iş sonuçları elde ettiğimiz önemli bir yıl olarak tarihimize geçti. Önümüzdeki dönemde tecrübemiz ve sürekli geliştirdiğimiz yetkinliklerimizle güçlü duruşumuzu sürdürecek, otomotiv sanayinin yaşadığı dönüşümde Tofaş olarak ülkemizin önde gelen oyuncusu olmaya ve ezberleri bozmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hedef 2030’da yüzde 50 karbon azaltımı

Eroldu, Tofaş’ın ağırlıkla enerji verimliliği projeleri, güneş enerjisi üretimi ve kullanımı ile Kapsam 1 ve 2 toplamında 2030’a kadar yüzde 50 karbon azaltımını hedeflediğini de, "2050 yılında da net sıfır karbona ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.