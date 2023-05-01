Teknotrim’den özel tasarımlı koltuklar

Mustafa Samancı, Ömer Savaş Karagöz ve Şenol Aladağ tarafından 2013 yılında kurulan Teknotrim, ilk dönemlerinde sadece ticari araç koltuğu ve ofis koltukları yapan firmalara sünger imalatı gerçekleştirirken, zaman içerisinde kaynakhanesini de kurmasıyla birlikte süngerin iç metal aksamları ve ayakları gibi metal parçaların üretimine de başladı.

Altyapısı, imalat kabiliyeti ve Ar-Ge çalışmalarıyla emin adımlarla büyümesine devam eden firma 2019 yılında Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 5 bin 400 metrekare kapalı alana sahip fabrikasına taşınarak üretim hacmini genişletti. Metal aksam, poliüretan sünger imalatı bölümleri, koltuk montaj ve dikiş atölyeleri ile komple ürünü bitirip müşterilerine sunan Teknotrim, firmaların taleplerine göre sünger ve metal aksam parçalarının tedarikini de sağlıyor. Technoseat markasıyla yurt dışı pazarlara açılan firma son 3 – 4 yıldır ihracattaki varlığını genişletiyor. Üretiminin yüzde 30’unu Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Avrupa’da İngiltere ve Almanya’ya ihraç eden firma, uluslararası pazarlama faaliyetleri ve fuar katılımlarıyla önümüzdeki süreçte ihracattaki payını daha da artırmayı hedefliyor.