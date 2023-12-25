Teknolojik dönüşüm ile gelecek yakalanıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan akademisyen Koray Aki’nin hazırladığı proje ile öğrencilere Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik teknolojileriyle ilgili eğitimler verilerek sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağına ulaşması ve mesleki eğitimin öğrenciler için çekim merkezi olması ve dijital dönüşüm sayesinde imalat sanayi ve diğer sektörlerde mesleki eğitimdeki bireylerin istihdamının artırılması da hedefleniyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bursa gibi sanayisi yüksek bir şehirde böylesine kıymetli okullara sahip olmak aslında bizim için büyük bir avantaj. Uygulamalı eğitim vererek, doğrudan doğruya sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştiriyoruz. Buradan üniversite-sanayi işbirliği doğuyor. O işbirliği de kıymetli projelerin ortaya çıkmasına vesile oluyor” dedi.

Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş ise “Vakıf olarak başlattığımız Cevher Programımız da bunlardan bir tanesidir. Hocalarımızı, öğrencilerimizi ve onların projelerini geliştirmek, teşvik etmek ve katkı sağlamak amacıyla bu programı başlattık.

Toplamda 3,5 milyon TL’lik bir hibe programımız vardı. Ordu, Van, İzmir, Ankara, Sakarya, Balıkesir ve Bursa olmak üzere ülke genelinden toplam 7 proje seçildi. Bunların 3’ü üniversite, 4’ü meslek yüksekokulundan geldi” açıklamasında bulundu.