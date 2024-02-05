Teknik Malzeme’ye ödül

10 bin çalışanı ile 4 kıtada, 15 ülkedeki üretim alanları ve mühendislik ofislerinde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Orhan Holding’e bağlı Teknik Malzeme büyük ödüle layık görüldü.

Teknik Malzeme, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri’nde Yalın Dönüşüm Kategorisinde “Dijital Dönüşüm ve Görüntü İşleme Teknolojileri” projesiyle birinci oldu. Ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından Teknik Malzeme A.Ş. Genel Müdürü Abdullah Dayı’ya sunuldu.