banner34

banner6

Son Dakika

Starpark’tan Fransa’ya döner dolap ihracatı

Açık ve kapalı alan eğlence merkezleri işletmeciliği ve lunapark oyun grubu imalatlarıyla, ihracat ve anahtar teslimi projeler gerçekleştiren Starpark, dış satışta yakaladığı başarıyla adından söz ettiriyor. Firma, römork üstü atlı karıncadan sonra 22 metre yüksekliğindeki 16 kovalı yeni imalatı olan döner dolap takımının ihracatına başladı.

Şirketler 17.04.2023, 23:34
Starpark’tan Fransa’ya döner dolap ihracatı

. Fransa’nın başkenti Pa­ris’e kurulacak olan döner dolap bu alandaki ilk ve örnek proje olacak. Starpark Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, “İtalya, Fransa gibi ülkelerdeki lunapark işletmecileri römork üstü oyun­caklara rağbet gösterdiği için biz de römork üstü lunapark oyun­caklarının imalatına baş­ladı. Uçan sandalye, atlı karınca ve helikopterden sonra en son yeni ürünü­müz römork üstü döner dolap imalatını da gerçek­leştirdik” dedi.

Sakder, 26 – 28 Eylül tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan IAAPA Expo Europa Fuarı’na katı­larak, en son ürünlerini sergileye­ceklerini sözlerine ekledi.

#Starpark
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18