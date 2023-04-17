Starpark’tan Fransa’ya döner dolap ihracatı

. Fransa’nın başkenti Pa­ris’e kurulacak olan döner dolap bu alandaki ilk ve örnek proje olacak. Starpark Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, “İtalya, Fransa gibi ülkelerdeki lunapark işletmecileri römork üstü oyun­caklara rağbet gösterdiği için biz de römork üstü lunapark oyun­caklarının imalatına baş­ladı. Uçan sandalye, atlı karınca ve helikopterden sonra en son yeni ürünü­müz römork üstü döner dolap imalatını da gerçek­leştirdik” dedi.

Sakder, 26 – 28 Eylül tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan IAAPA Expo Europa Fuarı’na katı­larak, en son ürünlerini sergileye­ceklerini sözlerine ekledi.