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Starpark’tan Fransa’ya döner dolap ihracatı
Açık ve kapalı alan eğlence merkezleri işletmeciliği ve lunapark oyun grubu imalatlarıyla, ihracat ve anahtar teslimi projeler gerçekleştiren Starpark, dış satışta yakaladığı başarıyla adından söz ettiriyor. Firma, römork üstü atlı karıncadan sonra 22 metre yüksekliğindeki 16 kovalı yeni imalatı olan döner dolap takımının ihracatına başladı.
Şirketler 17.04.2023, 23:34
. Fransa’nın başkenti Paris’e kurulacak olan döner dolap bu alandaki ilk ve örnek proje olacak. Starpark Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, “İtalya, Fransa gibi ülkelerdeki lunapark işletmecileri römork üstü oyuncaklara rağbet gösterdiği için biz de römork üstü lunapark oyuncaklarının imalatına başladı. Uçan sandalye, atlı karınca ve helikopterden sonra en son yeni ürünümüz römork üstü döner dolap imalatını da gerçekleştirdik” dedi.
Sakder, 26 – 28 Eylül tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan IAAPA Expo Europa Fuarı’na katılarak, en son ürünlerini sergileyeceklerini sözlerine ekledi.
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