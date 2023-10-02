Starpark Viyana’da büyük ilgi gördü

Dünyanın dört bir yanından profes­yonelleri, katılımcıları ve endüstri me­raklılarını ağırlayan fuarda yeni ürünle­rinin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Starpark yönetim kurulu Başkanı Galip Sakder, “20 mt Römork üstü Döner Do­lap takımının yanı sıra 6.60 Römork üstü Atlı Karınca’yı sergiledik. En son trendleri ve teknolojileri keşfetmek için çok önemli bir fuardı. IAAPA Expo Eu­rope, eğlence sektörü liderleri ile bağ­lantı kurarak yeni iş birlikleri yaptık. Önümüzdeki sene Hollanda’nın Ams­terdam şehrinde yapılacak olan fuarda Starpark olarak yeni ürünlerimizi sergi­leyeceğiz” şeklinde konuştu.