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Starpark Viyana’da büyük ilgi gördü

Eğlence ve eğlence endüstrisi için bölgenin önde gelen etkinliği olan IAAPA Expo Europe’da Starpark Lunapark’ın sergilediği yeni ürünler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Açık ve kapalı alan eğlence merkezleri işletmeciliği ve lunapark oyun grubu imalatlarıyla, ihracat ve anahtar teslimi projeler gerçekleştiren Starpark, yurt dışı satışta yakaladığı başarıyla adından söz ettiriyor. Eğlence sektörü adına ürünlerini ve yeniliklerini sergilendiği 638 firmanın stant açtığı ve 15.000’den fazla katılımcıyı ağırlayan ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 2023 IAAPA Expo Europe fuarına katılan Starpark Lunapark yeni ürünlerini sergiledi.

Şirketler 02.10.2023, 19:06
Starpark Viyana’da büyük ilgi gördü

Dünyanın dört bir yanından profes­yonelleri, katılımcıları ve endüstri me­raklılarını ağırlayan fuarda yeni ürünle­rinin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Starpark yönetim kurulu Başkanı Galip Sakder, “20 mt Römork üstü Döner Do­lap takımının yanı sıra 6.60 Römork üstü Atlı Karınca’yı sergiledik. En son trendleri ve teknolojileri keşfetmek için çok önemli bir fuardı. IAAPA Expo Eu­rope, eğlence sektörü liderleri ile bağ­lantı kurarak yeni iş birlikleri yaptık. Önümüzdeki sene Hollanda’nın Ams­terdam şehrinde yapılacak olan fuarda Starpark olarak yeni ürünlerimizi sergi­leyeceğiz” şeklinde konuştu.

#Starpark
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