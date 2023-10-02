Son Dakika
Starpark Viyana’da büyük ilgi gördü
Eğlence ve eğlence endüstrisi için bölgenin önde gelen etkinliği olan IAAPA Expo Europe’da Starpark Lunapark’ın sergilediği yeni ürünler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Açık ve kapalı alan eğlence merkezleri işletmeciliği ve lunapark oyun grubu imalatlarıyla, ihracat ve anahtar teslimi projeler gerçekleştiren Starpark, yurt dışı satışta yakaladığı başarıyla adından söz ettiriyor. Eğlence sektörü adına ürünlerini ve yeniliklerini sergilendiği 638 firmanın stant açtığı ve 15.000’den fazla katılımcıyı ağırlayan ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen 2023 IAAPA Expo Europe fuarına katılan Starpark Lunapark yeni ürünlerini sergiledi.
Şirketler 02.10.2023, 19:06
Dünyanın dört bir yanından profesyonelleri, katılımcıları ve endüstri meraklılarını ağırlayan fuarda yeni ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Starpark yönetim kurulu Başkanı Galip Sakder, “20 mt Römork üstü Döner Dolap takımının yanı sıra 6.60 Römork üstü Atlı Karınca’yı sergiledik. En son trendleri ve teknolojileri keşfetmek için çok önemli bir fuardı. IAAPA Expo Europe, eğlence sektörü liderleri ile bağlantı kurarak yeni iş birlikleri yaptık. Önümüzdeki sene Hollanda’nın Amsterdam şehrinde yapılacak olan fuarda Starpark olarak yeni ürünlerimizi sergileyeceğiz” şeklinde konuştu.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız
Eko Haber - 1427'nci Sayı
Ekim 2023