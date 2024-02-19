SKAL Bursa’dan Vali Demirtaş’a ziyaret

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olağan genel kurulu ile başkanlık görevini devralan Meltem Işık Mısırlıoğlu ve yeni yönetim kurulu üyeleri, ziyaretlerine başladı. İlk olarak Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’a gerçekleştirilen ziyaretin ardından Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer’e ziyaret gerçekleşti. Mısırlıoğlu, ziyaretlerde derneğin faaliyetleri ve amaçları hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, Bursa’nın turizm potansiyeli hakkında da istişarelerde bulunuldu. Heyette Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Kuru, Ercan Tavşan ve Burak Beceren de hazır bulundu.