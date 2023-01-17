SİFF Elektromekanik Avrupa pazarında iddialı
Kurulduğu günden bu yana standart direnç kaynak makineleri yanında, müşteri projelerine ve proseslerine yönelik özel kaynak makineleri imalatı gerçekleştiren SİFF Elektromekanik, 30 yılı aşkın tecrübesiyle özel kaynak sistemleri ve kaynak otomasyonu alanında sektörün önde gelen firmaları arasında.
Semih AYDIN
Bursa’da 1990 yılında Faruk Yıldız ve Ali Ferruh Özensoy öncülüğünde kurulan SİFF Elektromekanik, 30 yılı aşkın tecrübesini ileri teknoloji ile birleştirerek, küresel pazarda faaliyet gösteren firmaların prosese özel makine ve ekipman ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kuruldukları günden bu yana direnç kaynak makineleri ve direnç kaynak otomasyonları üreten firma, son 20 yıllık süreçte üretim portföyüne tam otomatik kaynaklı üretim hatları, robotik hücrelere punta kaynak penseleri, orta frekans MFDC trafo, inverter, timer ve software üretimini de ekledi.
Firmanın ikinci kuşak temsilcisi ve Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yıldız, SİFF Elektromekanik’in ağırlıklı odak noktasının kaynak makineleri ve otomasyonları olduğunu söyledi.
Ağırlık otomotivde
Çok sayıda sektöre hizmet verdiklerini belirten SİFF Elektromekanik Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yıldız, toplam üretimlerinin yaklaşık yüzde 75’inin otomotiv ana ve yan sanayiye yönelik olduğu bilgisini verdi.
Direnç kaynakları ve otomasyon sektöründe lider firmalardan biri olduklarını vurgulayan Yıldız, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Üçevler’de bulunan 2 tesislerinde 40’ı aşkın çalışanlarıyla üretim gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Tamamen proje bazlı çalışan bir firma olduklarını dile getiren Yıldız, bu nedenle yıllık ihracat rakamlarının değişkenlik gösterdiğini belirtti. Yıldız, “2019 yılında üretimimizin yüzde 20’sini ihraç ederken, bu rakam 2020’de yüzde 70 oldu. 2021’i yüzde 60 ile kapattık. 2022’de de üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ettik. Çünkü bizim imalatımızın yüzde 80’i tamamen projeye özel mühendislik üretimi” dedi.
25 ülkeye ihracat
Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere toplam 22 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Özgür Yıldız, son 3 yılda ağırlıklı olarak Almanya, Macaristan, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve ABD’ye ihracatlarının arttığını belirtti.
SİFF Elektromekanik olarak geçtiğimiz yıllarda teknoloji, yazılım ve eğitim alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Yıldız, “Biz katma değeri yüksek, otomasyonlu ürünler tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçekleştirdik. Yazılımlarımızı büyük ölçüde kendimiz yapan bir firma haline geldik” diye konuştu.
Lider ve köklü firma
Alanında dünyadaki lider ve en köklü firmalardan biri olduklarının altını çizen SİFF Elektromekanik Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, “Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde rakiplerimiz var. Ancak özellikle tam otomatik kaynak hatları, robotik kaynak penseleri, orta frekans MFDC trafo ve inverterlar konusunda AB pazarında akla gelen ilk 3 firmadan biriyiz” ifadelerini kullandı.
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