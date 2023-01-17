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SİFF Elektromekanik Avrupa pazarında iddialı

Kurulduğu günden bu yana standart direnç kaynak makineleri yanında, müşteri projelerine ve proseslerine yönelik özel kaynak makineleri imalatı gerçekleştiren SİFF Elektromekanik, 30 yılı aşkın tecrübesiyle özel kaynak sistemleri ve kaynak otomasyonu alanında sektörün önde gelen firmaları arasında.

Şirketler 17.01.2023, 00:06
SİFF Elektromekanik Avrupa pazarında iddialı

Semih AYDIN

Bursa’da 1990 yılında Faruk Yıldız ve Ali Ferruh Özensoy öncülüğünde ku­rulan SİFF Elektromekanik, 30 yılı aşkın tec­rübesini ileri teknoloji ile birleştirerek, küresel pazarda faaliyet gösteren firmala­rın prosese özel makine ve ekipman ihti­yaçlarını karşılıyor.

Kuruldukları günden bu yana direnç kay­nak makineleri ve direnç kaynak otomas­yonları üreten firma, son 20 yıllık süreçte üretim portföyüne tam otomatik kaynaklı üretim hatları, robotik hücrelere punta kay­nak penseleri, orta frekans MFDC trafo, in­verter, timer ve software üretimini de ekledi.

Firmanın ikinci kuşak temsilcisi ve Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yıl­dız, SİFF Elektromekanik’in ağırlıklı odak noktasının kaynak makineleri ve otomasyonları olduğunu söyledi.

Ağırlık otomotivde

Çok sayıda sektöre hizmet verdik­lerini belirten SİFF Elektromekanik Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yıl­dız, toplam üretimlerinin yaklaşık yüzde 75’inin otomotiv ana ve yan sanayiye yöne­lik olduğu bilgisini verdi.

Direnç kaynakları ve otomasyon sektö­ründe lider firmalardan biri olduklarını vurgulayan Yıldız, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Üçevler’de bulunan 2 tesislerinde 40’ı aşkın çalışanlarıyla üretim gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tamamen proje bazlı çalışan bir firma ol­duklarını dile getiren Yıldız, bu nedenle yıllık ihracat rakamları­nın değişkenlik gösterdiğini be­lirtti. Yıldız, “2019 yılında üretimimizin yüzde 20’sini ihraç ederken, bu rakam 2020’de yüzde 70 oldu. 2021’i yüzde 60 ile kapat­tık. 2022’de de üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ettik. Çünkü bizim imalatımızın yüzde 80’i ta­mamen projeye özel mühendislik üretimi” dedi.

25 ülkeye ihracat

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere toplam 22 ülkeye ihracat gerçekleştirdikle­rini söyleyen Özgür Yıldız, son 3 yılda ağır­lıklı olarak Almanya, Macaristan, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve ABD’ye ihracatla­rının arttığını belirtti.

SİFF Elektromekanik olarak geçtiğimiz yıllarda teknoloji, yazılım ve eğitim ala­nında ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Yıldız, “Biz katma değeri yük­sek, otomasyonlu ürünler tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Yatırımlarımızı da bu doğrul­tuda gerçekleştirdik. Yazılımlarımızı büyük ölçüde kendimiz yapan bir firma haline gel­dik” diye konuştu.

Lider ve köklü firma

Alanında dünyadaki lider ve en köklü fir­malardan biri olduklarının altını çizen SİFF Elektromekanik Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, “Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülke­lerde rakiplerimiz var. Ancak özellikle tam otomatik kaynak hatları, robotik kaynak penseleri, orta frekans MFDC trafo ve inver­terlar konusunda AB pazarında akla gelen ilk 3 firmadan biriyiz” ifadelerini kullandı.

#SİFF Elektromekanik
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