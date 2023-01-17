SİFF Elektromekanik Avrupa pazarında iddialı

Semih AYDIN

Bursa’da 1990 yılında Faruk Yıldız ve Ali Ferruh Özensoy öncülüğünde ku­rulan SİFF Elektromekanik, 30 yılı aşkın tec­rübesini ileri teknoloji ile birleştirerek, küresel pazarda faaliyet gösteren firmala­rın prosese özel makine ve ekipman ihti­yaçlarını karşılıyor.

Kuruldukları günden bu yana direnç kay­nak makineleri ve direnç kaynak otomas­yonları üreten firma, son 20 yıllık süreçte üretim portföyüne tam otomatik kaynaklı üretim hatları, robotik hücrelere punta kay­nak penseleri, orta frekans MFDC trafo, in­verter, timer ve software üretimini de ekledi.

Firmanın ikinci kuşak temsilcisi ve Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yıl­dız, SİFF Elektromekanik’in ağırlıklı odak noktasının kaynak makineleri ve otomasyonları olduğunu söyledi.

Ağırlık otomotivde

Çok sayıda sektöre hizmet verdik­lerini belirten SİFF Elektromekanik Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yıl­dız, toplam üretimlerinin yaklaşık yüzde 75’inin otomotiv ana ve yan sanayiye yöne­lik olduğu bilgisini verdi.

Direnç kaynakları ve otomasyon sektö­ründe lider firmalardan biri olduklarını vurgulayan Yıldız, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Üçevler’de bulunan 2 tesislerinde 40’ı aşkın çalışanlarıyla üretim gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tamamen proje bazlı çalışan bir firma ol­duklarını dile getiren Yıldız, bu nedenle yıllık ihracat rakamları­nın değişkenlik gösterdiğini be­lirtti. Yıldız, “2019 yılında üretimimizin yüzde 20’sini ihraç ederken, bu rakam 2020’de yüzde 70 oldu. 2021’i yüzde 60 ile kapat­tık. 2022’de de üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ettik. Çünkü bizim imalatımızın yüzde 80’i ta­mamen projeye özel mühendislik üretimi” dedi.

25 ülkeye ihracat

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere toplam 22 ülkeye ihracat gerçekleştirdikle­rini söyleyen Özgür Yıldız, son 3 yılda ağır­lıklı olarak Almanya, Macaristan, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve ABD’ye ihracatla­rının arttığını belirtti.

SİFF Elektromekanik olarak geçtiğimiz yıllarda teknoloji, yazılım ve eğitim ala­nında ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Yıldız, “Biz katma değeri yük­sek, otomasyonlu ürünler tasarlıyoruz ve üretiyoruz. Yatırımlarımızı da bu doğrul­tuda gerçekleştirdik. Yazılımlarımızı büyük ölçüde kendimiz yapan bir firma haline gel­dik” diye konuştu.

Lider ve köklü firma

Alanında dünyadaki lider ve en köklü fir­malardan biri olduklarının altını çizen SİFF Elektromekanik Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, “Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülke­lerde rakiplerimiz var. Ancak özellikle tam otomatik kaynak hatları, robotik kaynak penseleri, orta frekans MFDC trafo ve inver­terlar konusunda AB pazarında akla gelen ilk 3 firmadan biriyiz” ifadelerini kullandı.