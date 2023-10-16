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Siemens’in tamir servisi Si-Mut Teknik
Servo Motor ve Spindle bakım onarımda Türkiye’nin lider servis merkezi olan Si-Mut Teknik, Siemens Almanya tarafından gerçekleştirilen ‘’Siemens Tamir Merkezi Partneri’’ sertifika yenileme denetimini başarıyla tamamladı.
Şirketler 16.10.2023, 19:01
Tüm sektörlere zaman ve mekân sınırı olmadan hizmet vermeyi sürdüren ve 1999’dan günümüze endüstriyel otomasyon alanında ilklerin öncüsü olan Si-mut Teknik, “Si-Mut yapamazsa kimse yapamaz” sloganıyla Siemens’in Türkiye’deki iş ortağı durumunda.
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin 500 metrekare alana sahip merkezinin yanı sıra İstanbul Servis merkeziyle müşterilerine hizmet sunan Si-mut Teknik, son teknolojiye sahip test cihazları ve ekipmanları ile tüm marka servo motorların onarım ve yenilenmesini titiz ve profesyonel çalışmalar ile gerçekleştiriyor.
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