Siemens’in tamir servisi Si-Mut Teknik

Tüm sektörlere zaman ve mekân sınırı olmadan hizmet vermeyi sürdüren ve 1999’dan günümüze endüstriyel otomas­yon alanında ilklerin öncüsü olan Si-mut Teknik, “Si-Mut yapamazsa kimse yapamaz” sloganıyla Siemens’in Türkiye’deki iş ortağı durumunda.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin 500 metrekare alana sahip merkezi­nin yanı sıra İstanbul Servis merkeziyle müşterilerine hizmet sunan Si-mut Tek­nik, son teknolojiye sahip test cihazları ve ekipmanları ile tüm marka servo motor­ların onarım ve yenilenmesini titiz ve pro­fesyonel çalışmalar ile gerçekleştiriyor.