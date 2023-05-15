Sezgin Lazer Makine Romanya’da göz doldurdu

El tipi kaynak maki­nelerinde Tür­kiye’nin tek üreticisi konumunda olan Sez­gin Lazer Makine, Laser­sonic markasıyla yurt içinde elde ettiği başa­rıyı uluslararası alana taşımayı hedefliyor.

Başta asansör, raf, mutfak, otomotiv ve mobilya ekipmanları olmak üzere birçok farklı sek­törde kullanılan el tipi kaynak makinesini Avrupa pazarına ihraç etmek için çalışmalarına hız veren Sezgin Lazer Makine, Romanya’da 9 – 11 Mayıs ta­rihleri arasında düzenlenen Metal Show & TIB Fua­rı’na katıldı.

Fuara Lasersonic’in yeni tip ürünleriyle katıldık­larını dile getiren Sezgin Lazer Makine Yönetim Ku­rulu Başkanı Fatih Sezgin, “Makinemiz gerek tasarımı gerekse de performansı ile büyük ilgi gördü. Burada gerçekleştirdiğimiz iş görüşmeleri­nin önümüzdeki süreçte ihracatımıza olumlu yan­sımasını temenni ediyoruz” dedi.