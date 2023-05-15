Sezgin Lazer Makine Romanya’da göz doldurdu
El tipi kaynak makinelerinde Türkiye’nin tek üreticisi konumunda olan Sezgin Lazer Makine, Lasersonic markasıyla yurt içinde elde ettiği başarıyı uluslararası alana taşımayı hedefliyor.
Başta asansör, raf, mutfak, otomotiv ve mobilya ekipmanları olmak üzere birçok farklı sektörde kullanılan el tipi kaynak makinesini Avrupa pazarına ihraç etmek için çalışmalarına hız veren Sezgin Lazer Makine, Romanya’da 9 – 11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Metal Show & TIB Fuarı’na katıldı.
Fuara Lasersonic’in yeni tip ürünleriyle katıldıklarını dile getiren Sezgin Lazer Makine Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sezgin, “Makinemiz gerek tasarımı gerekse de performansı ile büyük ilgi gördü. Burada gerçekleştirdiğimiz iş görüşmelerinin önümüzdeki süreçte ihracatımıza olumlu yansımasını temenni ediyoruz” dedi.