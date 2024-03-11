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Serdar Sağlam deneyimlerini paylaştı
Yavuzlar Dişli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Sağlam, 25 yıl önce mezun olduğu Mimar Sinan MTAL öğrencileriyle bir araya gelerek, iş yaşamındaki deneyimlerini paylaştı.
Şirketler 11.03.2024, 21:58
Öğretmenleriyle birlikte yeniden tezgâh başına geçen Sağlam, endüstriyel tesislerdeki teknik ara eleman ihtiyacının önemine dikkat çekti. Serdar Sağlam, “Üretimin her alanında meslek lisesi mezunu teknik ara eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor. Sizler çok kıymetlisiniz. Bir an önce eğitiminizi tamamlayın. Şimdiden kendinizi yetiştirin ve kendi fabrikanızın temelini atın. Çalışmak isteyene işi hazır” dedi.
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