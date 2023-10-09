Şener Special hizmete girdi
Şener Gıda’nın yeni lezzet noktası ‘Şener Special,’ “doğru üret, doğru sat, doğru kazan, doğru paylaş” mottosu ile açıldı.
Burhan Sayılgan ve Orhan Sayılgan tarafından 1993 yılında kurulan Şener Gıda, pekmez, reçel, helva, lokum, kakaolu fındık kreması ve tahin üretimi ile sektörünün öncü firmalarından biri konumundadır.
Yenilenen yapısı, yeni üretim merkezi ve artan kalite anlayışıyla birlikte Bursa’dan ülkemiz ekonomisine katkıda sunan Şener Gıda’nın yeni lezzet noktası ‘Şener Special,’ “doğru üret, doğru sat, doğru kazan, doğru paylaş” mottosu ile Nilüfer ilçesinde hizmete girdi. Şener Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sayılgan, “Sahip olduğumuz tatlı gıda üretim tesisimiz ile 30 yıldır dünyadaki gelişmeleri takip ederek, sürekli kendimizi yenileyip geliştirdik ve Türkiye de tatlı gıda sektörünün öncü firmalarından biri olduk” dedi.
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Ekim 2023
Ekim 2023