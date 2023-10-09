Şener Special hizmete girdi

Burhan Sayılgan ve Orhan Sayılgan tarafın­dan 1993 yılında kurulan Şener Gıda, pekmez, reçel, helva, lokum, kakaolu fın­dık kreması ve tahin üre­timi ile sektörünün öncü firmalarından biri konu­mundadır.

Yenilenen yapısı, yeni üretim merkezi ve artan kalite anlayışıyla birlikte Bursa’dan ülkemiz ekono­misine katkıda sunan Şe­ner Gıda’nın yeni lezzet noktası ‘Şener Special,’ “doğru üret, doğru sat, doğru kazan, doğru pay­laş” mottosu ile Nilüfer il­çesinde hizmete girdi. Şe­ner Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Sayılgan, “Sahip olduğumuz tatlı gıda üretim tesisimiz ile 30 yıldır dünyadaki geliş­meleri takip ederek, sü­rekli kendimizi yenileyip geliştirdik ve Türkiye de tatlı gıda sektörünün öncü firmalarından biri olduk” dedi.