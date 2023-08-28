Sanver Mühendislik‘in ürünleri koruma altında

Ayşe Nur BÜYÜKHAN

Bursa’da 2010 yılında giri­şimcilik desteği ile kurulan Sanver Mühendislik, oluştur­duğu kurumsal yapıyla; global otomotiv, havacılık ve sa­vunma sektörüne yüksek tek­noloji içerikli üretim hatları, ro­botik sistemler, test sistemleri ve otomasyon yazılımı alanla­rında anahtar teslim hizmetler sunuyor. Firma, geliştirdiği ürünlerin fikri ve sınai mülki­yet hakları ile Ar-Ge faaliyetle­rini ulusal ve uluslararası pa­zarda koruyor.