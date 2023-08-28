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Sanver Mühendislik‘in ürünleri koruma altında
Sanver Mühendislik’in, elektrikli araçların CVT sistemi için geliştirdiği ürünler için Avrupa ve ABD’de patent alarak, koruma altına aldı.
Şirketler 28.08.2023, 15:50
Ayşe Nur BÜYÜKHAN
Bursa’da 2010 yılında girişimcilik desteği ile kurulan Sanver Mühendislik, oluşturduğu kurumsal yapıyla; global otomotiv, havacılık ve savunma sektörüne yüksek teknoloji içerikli üretim hatları, robotik sistemler, test sistemleri ve otomasyon yazılımı alanlarında anahtar teslim hizmetler sunuyor. Firma, geliştirdiği ürünlerin fikri ve sınai mülkiyet hakları ile Ar-Ge faaliyetlerini ulusal ve uluslararası pazarda koruyor.
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