Referans Grup “Holding” oldu

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) Avrupa’nın en büyük yemek fabrikasını Bursa’ya kazandıran Referans Grup, kullandığı teknolojiler ve yatırımlarıyla sektörünün öncü firmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Farklı şehirlerdeki tesisleriyle her gün on binlerce kişiye yemek hizmeti sunan ve yatırımlarıyla emin adımlarla büyümesini sürdüren Referans Grup’un yaptığı holding başvurusu kabul edildi. Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, “Yerinde yemek ve taşıma yemek hizmetleri, outside catering, cafe ve restoran işletmeciliği, unlu mamuller ve besicilik gibi faaliyet alanlarında grup şirketi olarak hizmet veriyoruz. Sürekli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda birçok yatırım yapıyoruz. Ayrıca, Referans Akademi ise sanatsal, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz” dedi.

Şirket yöneticileri ve çalışanlarının aileleri ile katıldığı programda Referans Grup’un holding başvurusunun kabulü kutlandı. Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, “Yeni yılda Begüm Referans Holding çatısı altında çalışacaksınız. Holding başvurumuz geçen hafta kabul edildi. Bu hepinizin sayesinde oldu, hepinize minnettarım. Elinizden geleni yaptınız” dedi.