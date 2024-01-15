Özen Gross ve BUÜ’den Aşçılık programı işbirliği

Öğrencilerin çalışmalarına katkı sağlamak, ortak akademik ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak, organizasyon düzenlemek ve mesleki gelişim konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla BUÜ ile Özen Gross arasında işbirliği yapılacak. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Özen Gross Gıda Genel Müdürü Onur Özen arasında Harmancık Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Aşçılık Programı’na destek için işbirliği anlaşması imzalandı.

Aşçılık Programı’nın son derece nitelikli ve başarılı bir eğitim faaliyeti yürüttüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Başarımızın sırrını ise nitelikli akademik kadro, sektör temsilcileriyle yoğun işbirliği ve uygulamalı eğitim olarak yorumlayabiliriz. Aşçılık Programı’mız da bu konuda kendisini kanıtladı ve Türkiye genelinde ödüller aldı. Bunun için de özel sektör temsilcilerinden gelecek desteğe her zaman için ihtiyaç duyuyoruz. Özen Gross’un sağlayacağı katkı son derece kıymetli” dedi.

Özen Gross Genel Müdürü Onur Özen; “Bir fuar vesilesiyle Üniversiteden hocalarımızla bir araya gelme fırsatımız oldu. Hocalarımızı dinledik. Yürüttükleri mesleki eğitim faaliyetleri ve yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi edindik. Şirket olarak destek verebileceğimizi ilettik. Geçmiş dönemlerde de Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği protokolleri yapmıştık. Onur Gross olarak Bursa’daki eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlere elimizden desteği vermeye çalışıyoruz. Harmancık Meslek Yüksekokulumuz özelinde Aşçılık Programı’na da katkıda bulunacağız” şeklinde konuştu.