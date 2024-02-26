Özen Gross, İhsaniye mağazası için gün sayıyor

Her gün ucuz, her ürün ucuz

Bursa'nın en ucuz gross marketi olacak olan mağaza, temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine, şarküteri ürünlerinden taze sebze ve meyveye, kasap ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar binlerce ürün seçeneğini toptan fiyatına perakende satış ilkesiyle sunacak.

Özen Gross Genel Müdürü Onur Özen, “Bursa’mıza değer katmak istiyoruz. Bizim çalışma prensibimizde, aldığımız tüm kararlarda tüketicilerimizin lehine işler yapmak vardır. Ülkenin en zor zamanlarında bile yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik ve ediyoruz. Müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda değişen alışveriş trendlerini yakından takip ediyoruz ve buna göre sektörde her geçen gün aksiyon alıyoruz. Yeni konseptimiz Özen Gross, ‘Her gün ucuz, her ürün ucuz’ olacak” dedi.