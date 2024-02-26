Özen Gross, İhsaniye mağazası için gün sayıyor
Özen Grup, Türkiye genelindeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ülke ekonomisine ve bölgesel istihdama sağladığı katkılarla dikkat çeken Özen Grup, ilk gross marketini yine Bursa’da açmıştı. "Toptan Fiyatına Market" sloganıyla başarıyla hayata geçirdiği gross konseptinde büyümesini sürdüren Özen Grup, şimdi ise bu başarıyı İhsaniye'de sürdürmeye hazırlanıyor. Özen Gross, İhsaniye'deki yeni şubesinin açılışına gün sayıyor. 5 Mart’ta kapılarını açacak olan Özen Gross, bölgedeki müşterilere kaliteli hizmeti en ucuz fiyatlarla sunmayı amaçlıyor.
Her gün ucuz, her ürün ucuz
Bursa'nın en ucuz gross marketi olacak olan mağaza, temel gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine, şarküteri ürünlerinden taze sebze ve meyveye, kasap ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar binlerce ürün seçeneğini toptan fiyatına perakende satış ilkesiyle sunacak.
Özen Gross Genel Müdürü Onur Özen, “Bursa’mıza değer katmak istiyoruz. Bizim çalışma prensibimizde, aldığımız tüm kararlarda tüketicilerimizin lehine işler yapmak vardır. Ülkenin en zor zamanlarında bile yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik ve ediyoruz. Müşterilerimizin talep ve istekleri doğrultusunda değişen alışveriş trendlerini yakından takip ediyoruz ve buna göre sektörde her geçen gün aksiyon alıyoruz. Yeni konseptimiz Özen Gross, ‘Her gün ucuz, her ürün ucuz’ olacak” dedi.