OSB’lerin yıldızlarında Ünver’in yıldızı parladı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun 2022 yılı için gerçekleştirdiği OSB Yıldızları araştırması yayınlandı. Ünver Grup Olarak, OSB’ler de;

En Çok İstihdam Sağlayan Firma; Türkiye’de 87. Bursa’da 15.

İstihdamını En Çok Artıran Firma; Türkiye’de 24. Bursa’da 2.

En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma; Türkiye’de 40. Bursa’da 10.

Kadın İstihdamını En Çok Artıran Firma; Türkiye’de 34. Bursa’da 5.

En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firma; Türkiye’de 36. Bursa’da 10.

Ar-Ge Harcamasını En Çok Artıran Firma; Türkiye’de 39. Bursa’da 6.

Stajyer İstihdamını En Çok Artıran Firma; Türkiye’de 11. Bursa’da 3. firma olarak toplam 7 kategoride listede yer aldı.

Firmanın sağladığı bu başarıdan mutluluk duyduklarını kaydeden Ünver Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, “Bu başarıda katma değeri olan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.