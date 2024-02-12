Orhan Holding’den kız voleybolculara destek

Orhan Holding, “Bir 100 Yıl Daha Birlikte İleriye” sloganıyla sporun birleştirici gücünü ve toplumsal gelişimi destekleme vizyonunu ön planda tutarak Bursa’nın Yenişehir Gelişim Spor Kulübü Kız Voleybol Takımlarına sponsor oldu.

Bu önemli iş birliği, Bursa’daki gençlerin hayatına sporun dahil edilmesinde ve kız çocuklarının hayallerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak. Orhan Holding, bu sponsorlukla kadınların spor alanındaki başarılarını ve toplumsal gelişimlerini aktif olarak desteklemeyi hedefliyor.