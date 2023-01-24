Nümerik Mühendislik katma değer katıyor

Semih AYDIN

İki genç girişimci İbrahim Altıparmak ve Mesut Barut tarafından kurulan Nümerik Mühendislik ve Otomasyon, Tür­kiye’de daha önce yapılmayan ve ithal edilen makinelerin projelendirmesini ya­parak Türkiye’ye kazandırmayı hedefli­yor. Firma geliştirdiği yazılımlarla Türkiye makine sektörüne katma değer sağlaya­rak, kendilerini tercih eden firmaların ih­racatta fark yaratmasını sağlıyor.

Otomasyon ve yazılımla sektöre adım atan Nümerik Mühendislik ve Otomas­yon, sektör­deki tecrübesini başka alanlarda da değerlendiriyor. Firma bunun yanında OEMAK markasıyla ahşap işleme makineleri imal ediyor. Nümerik Mühendislik ve Otomasyon ayrıca Hand­safe markası ve patentli çözümleriyle özel­likle de marangozların yaşadığı iş kazalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

“Türkiye’nin yazılımda eksiği vardı”

Firmanın kuruluş sürecinde Türkiye’de mühendisliğin değerinin ön planda olma­ması nedeniyle sektöre makine otomas­yonu alanında adım attıklarını dile getiren Nümerik Mühendislik ve Otomas­yon Kurucu Ortağı İbrahim Altıparmak, “Ortağım Mesut Barut ile birlikte şirketi­mizi kurmadan önce yurt dışında birçok fuar gezdik. Orada yapılan ürünlerin me­kanik olarak Türkiye’de de imal edilebile­ceğini gördük. Ancak bu noktada yazılım tarafında çok fazla eksiğimiz vardı. 15 – 20 yıl geriden geldiğimizi gördük. Sıkıntıların çözümü için yazılım ve Ar-Ge konusunda ciddi çalışmalar yaptık” dedi.

Nümerik Mühendislik ve Otomasyon olarak firma­lara mühendis­lik, teknik destek, danış­manlık, robotik ve görüntü iş­leme hizmetleri ile Ar-Ge, ara­yüz yazılımları­nın, mekanik üretim ve tasa­rımı destekleri verdiklerini belirten İbrahim Altıparmak, bunun yanında ayda 700 adet seri pano imalatı gerçekleştirdiklerini de söyledi.

“Vizyoner firmalarla çalışıyoruz”

Makine üreticilerinin genellikle meka­nik konusunda başarılı olduklarını ancak otomasyondan uzak durduklarına dikkat çeken Altıparmak, “Biz olaya farklı yaklaş­tık. Firmalara partner olduk. Ancak bu­rada da oldukça seçici davrandık ve davranmaya da devam ediyoruz. Vizyo­ner firmalarla çalışmaya gayret ediyoruz. Çünkü, yeni şeyler yapmak bize haz veriyor” dedi.