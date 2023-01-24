Nümerik Mühendislik katma değer katıyor
Firmalara pano, anahtar teslim sistemler ve Ar-Ge konusunda işbirliği sunan Nümerik Mühendislik, geliştirdiği yazılımlar ve otomasyon sistemleriyle partnerlerinin makinelerine katma değer sağlıyor.
Semih AYDIN
İki genç girişimci İbrahim Altıparmak ve Mesut Barut tarafından kurulan Nümerik Mühendislik ve Otomasyon, Türkiye’de daha önce yapılmayan ve ithal edilen makinelerin projelendirmesini yaparak Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyor. Firma geliştirdiği yazılımlarla Türkiye makine sektörüne katma değer sağlayarak, kendilerini tercih eden firmaların ihracatta fark yaratmasını sağlıyor.
Otomasyon ve yazılımla sektöre adım atan Nümerik Mühendislik ve Otomasyon, sektördeki tecrübesini başka alanlarda da değerlendiriyor. Firma bunun yanında OEMAK markasıyla ahşap işleme makineleri imal ediyor. Nümerik Mühendislik ve Otomasyon ayrıca Handsafe markası ve patentli çözümleriyle özellikle de marangozların yaşadığı iş kazalarının önüne geçmeyi amaçlıyor.
“Türkiye’nin yazılımda eksiği vardı”
Firmanın kuruluş sürecinde Türkiye’de mühendisliğin değerinin ön planda olmaması nedeniyle sektöre makine otomasyonu alanında adım attıklarını dile getiren Nümerik Mühendislik ve Otomasyon Kurucu Ortağı İbrahim Altıparmak, “Ortağım Mesut Barut ile birlikte şirketimizi kurmadan önce yurt dışında birçok fuar gezdik. Orada yapılan ürünlerin mekanik olarak Türkiye’de de imal edilebileceğini gördük. Ancak bu noktada yazılım tarafında çok fazla eksiğimiz vardı. 15 – 20 yıl geriden geldiğimizi gördük. Sıkıntıların çözümü için yazılım ve Ar-Ge konusunda ciddi çalışmalar yaptık” dedi.
Nümerik Mühendislik ve Otomasyon olarak firmalara mühendislik, teknik destek, danışmanlık, robotik ve görüntü işleme hizmetleri ile Ar-Ge, arayüz yazılımlarının, mekanik üretim ve tasarımı destekleri verdiklerini belirten İbrahim Altıparmak, bunun yanında ayda 700 adet seri pano imalatı gerçekleştirdiklerini de söyledi.
“Vizyoner firmalarla çalışıyoruz”
Makine üreticilerinin genellikle mekanik konusunda başarılı olduklarını ancak otomasyondan uzak durduklarına dikkat çeken Altıparmak, “Biz olaya farklı yaklaştık. Firmalara partner olduk. Ancak burada da oldukça seçici davrandık ve davranmaya da devam ediyoruz. Vizyoner firmalarla çalışmaya gayret ediyoruz. Çünkü, yeni şeyler yapmak bize haz veriyor” dedi.
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