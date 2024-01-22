NG Kütahya Seramik’ten KALELİ’ye iki ödül

Türkiye’nin önde gelen seramik üreticilerinden NG Kütahya Seramik’in “Yükselen Değerler” ödül töreninde, Numan KALELİ yüksek performansı ve özverili çalışmaları iki ayrı kategoride ödüllendirildi. İki prestijli ödül, KALELİ’nin Çanakkale ve İstanbul Pendik mağazalarının başarılı konsepti ile elde edilen “Konsept Mağaza Ödülü” ve 2023 yılı ciro performansıyla kazanılan “2023 Ciro 2.’liği Ödülü” oldu. KALELİ Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kaleli ödülü NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral’dan aldı.

Konsept Mağaza Ödülü, Çanakkale ve İstanbul Pendik mağazalarındaki etkileyici tasarım, müşteri memnuniyeti ve satış başarısıyla öne çıkan KALELİ’ye verildi. Bu ödül, KALELİ’nin müşterilere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunma konusundaki kararlılığını ve yüksek standartlarını vurguluyor. Ayrıca, 2023 yılında elde edilen yüksek cirosuyla dikkat çeken KALELİ, NG Kütahya Seramik bayisi olarak “2023 Ciro 2.’liği Ödülü”nü kazandı.