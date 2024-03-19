Mert Yazılım LEAP 2024 Fuarı'nda dijital çözümlerini sergiledi

183 ülkeden 172 binden fazla katılımcıyı ağırlayan LEAP Fuarı ile ilgili konuşan Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) organizasyonu ile Türkiye Pavilyonundaki standımızla milli katılım sağlıyoruz. Fuarları yeni iş fırsatları yaratmak için stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz. LEAP 2024 Fuarı, sektördeki en son gelişmeleri takip etmek ve müşterilerimizle doğrudan etkileşim kurmak için önemli fırsatlar sağladı. Yenilikçi ürünlerimizi sergilemek ve işbirliği olanaklarını değerlendirmenin yanında, fuarda Ticaret Bakanımız Ömer Bolat’a ülkemizin ticaret alanındaki hedeflerine birlikte ulaşma yolundaki adımlarımızı ve projelerimizi yakından tanıtma fırsatı sunduğumuz için de mutluyuz” dedi.

Üretim başta olmak üzere birçok firmanın dijitalleşmesi için çözümler sunan Mert Software & Electronics, “unicorn” olma amacıyla çalışmalarına devam ederken, e-Turquality ile yeni ihracat pazarlarını da hedefliyor.