Medicabil sağlık turizmi çalışmalarını artırıyor

Londra’daki temasları hakkında de­ğerlendirmelere bulunan Bursa Özel Medicabil Hastanesi Uluslararası Hasta Birimi Yöneticisi Samet Bilgen, “Türkiye sahip olduğu donanımlı sağ­lık altyapısı ve turizm ülkesi olarak anılması sayesinde medikal turizm ala­nında önemli bir cazibe merkezi haline geldi. İngiltere ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler her alanda olduğu gibi bu alanı da olumlu etkiliyor” dedi.