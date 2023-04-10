Son Dakika
Medicabil sağlık turizmi çalışmalarını artırıyor
Türkiye, global sağlık hizmetlerinde en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasında yer alırken, Bursa Özel Medicabil Hastanesi de sağlık turizmine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bursa Özel Medicabil Hastanesi yöneticileri, 14-18 Mart tarihleri arasında İngiltere’ye yönelik yapılan Sektörel Ticaret Heyeti programına katıldı.
Şirketler 10.04.2023, 23:05
Londra’daki temasları hakkında değerlendirmelere bulunan Bursa Özel Medicabil Hastanesi Uluslararası Hasta Birimi Yöneticisi Samet Bilgen, “Türkiye sahip olduğu donanımlı sağlık altyapısı ve turizm ülkesi olarak anılması sayesinde medikal turizm alanında önemli bir cazibe merkezi haline geldi. İngiltere ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler her alanda olduğu gibi bu alanı da olumlu etkiliyor” dedi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız