banner34

banner6

Son Dakika

Medicabil sağlık turizmi çalışmalarını artırıyor

Türkiye, global sağlık hizmetlerinde en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasında yer alırken, Bursa Özel Medicabil Hastanesi de sağlık turizmine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bursa Özel Medicabil Hastanesi yöneticileri, 14-18 Mart tarihleri arasında İngiltere’ye yönelik yapılan Sektörel Ticaret Heyeti programına katıldı.

Şirketler 10.04.2023, 23:05
Medicabil sağlık turizmi çalışmalarını artırıyor

Londra’daki temasları hakkında de­ğerlendirmelere bulunan Bursa Özel Medicabil Hastanesi Uluslararası Hasta Birimi Yöneticisi Samet Bilgen, “Türkiye sahip olduğu donanımlı sağ­lık altyapısı ve turizm ülkesi olarak anılması sayesinde medikal turizm ala­nında önemli bir cazibe merkezi haline geldi. İngiltere ile Türkiye arasındaki yakın ilişkiler her alanda olduğu gibi bu alanı da olumlu etkiliyor” dedi.

#Bursa Özel Medicabil Hastanesi
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18