banner34

banner6

Son Dakika

Medicabil Sağlık Grubu 13 yaşında

Bursa’nın sağlık hizmetleri alanında öncü sağlık kurumlarından olan ve Nilüfer Hastanesi, Yıldırım Hastanesi ile Evde Bakım Merkezi ve Radsomer Görüntüleme Merkezini de bünyesinde barındıran Medicabil Sağlık Grubu, düzenlediği törenle 13.yaşını kutladı.

Şirketler 17.01.2023, 00:08
Medicabil Sağlık Grubu 13 yaşında

Medicabil Nilüfer Hastane­si’nde gerçekleşen 13. yaş kutlama töre­nine Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bil­gen ile tüm hastane çalışanları katıldı.

Kutlamada değerlendirmelerde bulu­nan Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bil­gen, “Hastane kurma fikri hastalara iyi hizmet verebilmek, daha kaliteli, verimli uygulanabilir tedavilerin her birisini ya­pabilme fırsatını bulabilmek adına zo­runluluktan ortaya çıkmıştı” dedi.

#Medicabil Sağlık Grubu
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18