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Medicabil Sağlık Grubu 13 yaşında
Bursa’nın sağlık hizmetleri alanında öncü sağlık kurumlarından olan ve Nilüfer Hastanesi, Yıldırım Hastanesi ile Evde Bakım Merkezi ve Radsomer Görüntüleme Merkezini de bünyesinde barındıran Medicabil Sağlık Grubu, düzenlediği törenle 13.yaşını kutladı.
Şirketler 17.01.2023, 00:08
Medicabil Nilüfer Hastanesi’nde gerçekleşen 13. yaş kutlama törenine Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen ile tüm hastane çalışanları katıldı.
Kutlamada değerlendirmelerde bulunan Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Hastane kurma fikri hastalara iyi hizmet verebilmek, daha kaliteli, verimli uygulanabilir tedavilerin her birisini yapabilme fırsatını bulabilmek adına zorunluluktan ortaya çıkmıştı” dedi.
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