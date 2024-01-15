MEDICABIL 14 Yaşında

Medicabil Nilüfer Hastanesi’nde gerçekleşen 14. Yıl kutlamasına Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen ile doktorlar ve tüm hastane çalışanları katıldı.

Hastane sahibi olma fikrinin öğrencilik yıllarında önce kurduğu bir hayalle başladığını söyleyen Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, “Hastalara daha kaliteli ve iyi hizmet verebilmek, uygulanabilir tedavilerin her birisini yapabilme fırsatını bulabilmek adına çıktığımız bu yolda ne mutlu ki 14 yıllık süre içerisinde Bursa’da referans gösterilebilecek bir konuma ulaştık” dedi.