Mars aracını tasarlayacak gençlere proje desteği

Hazırlanan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Genel Müdürü Erdem Kaya imza attı. Tö­rende BUÜ Mühendis­lik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat da hazır bu­lundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin geleceğine gençlerin yön verece­ğini vurguladı. Fikri olan, planlayan ve proje üreten gençlere destek verilmesi ge­rektiğinin altını çizen Rektör Kılavuz; “Onlar bizim ve Türkiye’nin geleceğinin en güzel görüntüsüdür. Ülke­mizin müreffeh yarın­lara ulaşabilmesinin tek yolu gençlerimizin azmi ve çalışkanlığın­dan geçiyor. ABD Utah’taki yarışlara ha­zırlanan Robot Toplu­luğu’ndaki öğrencilerimizle ya­kından alakadar olu­yoruz” şeklinde konuştu.