Son Dakika
Mars aracını tasarlayacak gençlere proje desteği
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, başarılı öğrenci topluluklarının yanında yer almaya devam ediyor. ABD Utah’ta gerçekleştirilecek Universty Rover Challenge (URC) Yarışması’na katılacak Robot Topluluğu’nun tüm ihtiyaçları için sponsor desteği sağlandı.
Şirketler 24.04.2023, 23:35
Hazırlanan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Genel Müdürü Erdem Kaya imza attı. Törende BUÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat da hazır bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin geleceğine gençlerin yön vereceğini vurguladı. Fikri olan, planlayan ve proje üreten gençlere destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Rektör Kılavuz; “Onlar bizim ve Türkiye’nin geleceğinin en güzel görüntüsüdür. Ülkemizin müreffeh yarınlara ulaşabilmesinin tek yolu gençlerimizin azmi ve çalışkanlığından geçiyor. ABD Utah’taki yarışlara hazırlanan Robot Topluluğu’ndaki öğrencilerimizle yakından alakadar oluyoruz” şeklinde konuştu.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız