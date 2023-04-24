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Mars aracını tasarlayacak gençlere proje desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yönetimi, başarılı öğrenci topluluklarının yanında yer almaya devam ediyor. ABD Utah’ta gerçekleştirilecek Universty Rover Challenge (URC) Yarışması’na katılacak Robot Topluluğu’nun tüm ihtiyaçları için sponsor desteği sağlandı.

Şirketler 24.04.2023, 23:35
Mars aracını tasarlayacak gençlere proje desteği

Hazırlanan işbirliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Firma Genel Müdürü Erdem Kaya imza attı. Tö­rende BUÜ Mühendis­lik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Karpat da hazır bu­lundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin geleceğine gençlerin yön verece­ğini vurguladı. Fikri olan, planlayan ve proje üreten gençlere destek verilmesi ge­rektiğinin altını çizen Rektör Kılavuz; “Onlar bizim ve Türkiye’nin geleceğinin en güzel görüntüsüdür. Ülke­mizin müreffeh yarın­lara ulaşabilmesinin tek yolu gençlerimizin azmi ve çalışkanlığın­dan geçiyor. ABD Utah’taki yarışlara ha­zırlanan Robot Toplu­luğu’ndaki öğrencilerimizle ya­kından alakadar olu­yoruz” şeklinde konuştu.

#BUÜ #URC #ABD
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