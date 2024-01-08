Marmarabirlik’e e-ticaret ödülü

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde beşincisi düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda "e-Ticaret" ve "İhracat" alanlarındaki "Yılın Kooperatifi" ödülleri ile "Kooperatifçilik Özel Ödülleri" verildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa’ya “e-ticaret” alanında yılın kooperatifi seçilen Marmarabirlik’e ödülü takdim edildi.

Hidamet Asa, “Tarım Satış kooperatifleri arasında ödül alan Birlik olmamız bizi mutlu etmiştir. 30 bin ortağımız adına aldığımız bu ödül bizi onurlandırmış ve daha büyük bir azimle çalışmaya teşvik etmiştir. E-ticaret hacmimizi gelecekte çok daha artırmayı hedefliyoruz. Tüketiciler için en cazip alışveriş yöntemlerinden bir haline gelen E-ticaretin firmalara sağladığı en büyük avantaj kolay ulaşılabilir olmalarıdır. Zeytin üreticisinin sigortası olan Marmarabirlik, misyon ve vizyonu ile kooperatifçiliğin yüz akıdır” dedi.