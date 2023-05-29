Marelli Mako’nun iş makinesi operatörlerini Özbay eğitiyor
Tüm sürücü belgelerinin yanı sıra mesleki eğitim, iş makinesi operatörü kursları psikoteknik testler ve tehlikeli madde eğitimleri konusunda hizmet veren bir okul konumunda olan Özbay Eğitim Kurumları, verdiği nitelikli eğitimlerle sanayinin önde gelen firmalarının tercihi oluyor. Bugüne kadar 200 bine yakın kursiyer mezun eden Özbay Eğitim Kurumları, nitelikli personel yetiştirerek istihdama katkı sağlarken, firmaların mevcut çalışanlarına verdiği eğitimlerle de onların bilgilerini güncel tutuyor. Bursa otomotiv endüstrisinin önemli şirketlerinden Marelli Mako Turkey’de bu eğitimler için Özbay Eğitim Kurumları’nı tercih etti. Marelli Mako Turkey çalışanlarına Özbay Eğitim Kurumlarının makine mühendisi usta öğreticileri tarafından iş makinesi operatör yetiştirme uygulama eğitimi verildi.