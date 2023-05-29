Marelli Mako’nun iş makinesi operatörlerini Özbay eğitiyor

Tüm sürücü belgele­rinin yanı sıra mes­leki eğitim, iş makinesi operatörü kursları psiko­teknik testler ve tehlikeli madde eğitimleri konu­sunda hizmet veren bir okul konumunda olan Özbay Eğitim Kurumları, verdiği nitelikli eğitim­lerle sanayinin önde gelen firmalarının tercihi oluyor. Bugüne kadar 200 bine yakın kursiyer mezun eden Özbay Eği­tim Kurumları, nitelikli personel yetişti­rerek istihdama katkı sağlarken, firmaların mevcut çalı­şanlarına verdiği eği­timlerle de onların bilgilerini güncel tutu­yor. Bursa otomotiv en­düstrisinin önemli şirketlerinden Marelli Mako Turkey’de bu eği­timler için Özbay Eğitim Kurumları’nı tercih etti. Marelli Mako Turkey çalışanlarına Özbay Eğitim Kurumlarının makine mühendisi usta öğreticileri tarafından iş makinesi operatör yetiştirme uygu­lama eğitimi verildi.