Makine üreticilerine özel çözüm: EasyThings

EasyThings ile üreticilerin ürettikleri makinelerine ‘uzaktan izleme’ özelliğini ekleyerek dijital dönüşümünü tamamlamış ürünler sunabileceklerini söyleyen Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, “Bu platform, müşterilerin makinelerini uzaktan izleyebilmelerini sağlayarak verimliliği artırırken, bakım maliyetlerini de azaltmaktadır. Artık makine üreticileri, sektördeki rekabeti bir adım öne taşıyarak müşterilerine daha akıllı ve yenilikçi çözümler sunabilecekler. Makine üreticileri ile birlikte ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkımızı vererek, akıllı fabrikalar için elimizden geleni yapalım. Birlikte, dijital dönüşümünü tamamlamış ürünlerle sektörde fark yaratalım. Makinelerinize üretim aşamasında entegre edilebilecek bu yazılımla uygun maliyetle üretimde dijital dönüşüm seferberliği başlatalım” şeklinde konuştu.