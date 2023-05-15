LimaDEM güçlenerek büyüyor
Uzun yıllara dayanan tecrübesi ile elektrik mühendisliği hizmetleri, proje ve taahhüt işleri, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri, AG ve OG enerji nakil hatları tesisi, trafo ve dağıtım ve merkezi tesisi, aydınlatma tesisleri, trafo merkezleri işletme ve bakımı, yüksek gerilim elektrik hizmeti, Faraday yıldırımdan korunma tesisat kurulumu, busbar kanal sistemleri, jeneratör hizmetleri, temel topraklama sistemleri, güvenlik kamera sistemleri, kesintisiz enerji kaynağı UPS ile data, internet ve telefon malzeme temini ve elektrik tesisi abonelik işlemleri konularında hizmetler sunan LimaDEM Elektrik kuruluşunun 6’ncı yılını kutladı. Geçtiğimiz yıl hizmetlerine güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları alanında çözümleri de ekleyen LimaDEM Elektrik her geçen gün hizmet kalitesini ve portföyünü geliştirerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor.