LimaDEM güçlenerek büyüyor

Uzun yıl­lara da­yanan tecrübesi ile elektrik mü­hendisliği hiz­metleri, proje ve taahhüt iş­leri, müşavirlik ve danışmanlık hizmet­leri, AG ve OG enerji nakil hatları tesisi, trafo ve dağıtım ve merkezi tesisi, ay­dınlatma tesisleri, trafo merkezleri iş­letme ve bakımı, yüksek gerilim elektrik hizmeti, Faraday yıldırımdan korunma tesisat kurulumu, busbar kanal sistemleri, jeneratör hizmetleri, temel topraklama sistemleri, güvenlik kamera sistem­leri, kesintisiz enerji kaynağı UPS ile data, in­ternet ve tele­fon malzeme temini ve elek­trik tesisi abo­nelik işlemleri konularında hizmetler sunan LimaDEM Elektrik kuruluşunun 6’ncı yılını kutladı. Geçtiğimiz yıl hiz­metlerine güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu ve elektrikli araçlar için şarj istasyonları alanında çözümleri de ekle­yen LimaDEM Elektrik her geçen gün hizmet kalitesini ve portföyünü gelişti­rerek geleceğe emin adımlarla ilerliyor.