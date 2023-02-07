Kozanlı Mühendislik ile makineler güvende

Semih AYDIN

Bursa’da 20 yıl önce Beşevler Küçük Sa­nayi’de 15 metrekarelik bir alanda, li­neer hareket teknolojisinde makine imalatçılarına proje desteği vermek ama­cıyla kurulan Kozanlı Mühendislik, başarılı hizmetleriyle büyümesini sürdürüyor.

Başta otomotiv olmak üzere özel ve genel makine imalat sektörü ile CNC makine kul­lanıcılarına verdiği kaliteli ve güvenilir hiz­metlerle başarı merdivenlerini emin adımlarla tırmanan firma, Çalı Sanayi Böl­gesi’nde 2 bin metrekare kapalı alanda 35 kişilik kadrosuyla faaliyetlerine devam ediyor.

Kozanlı Mühendislik Türk sanayisinin hizmetinde

Kozanlı Mühendislik olarak metal talaşı, toz, soğutma sıvısı ve benzeri etkenlerden korunması gereken hassas ürünler olan li­neer hareket sistemlerinin korumalarını ürettiklerini söyleyen Kozanlı Mühendislik Teknik Müdürü Serkan Karışan, “Kozanlı Covers markasıyla imal ettiğimiz kızak koruma sistemleriyle müş­terilerimize proje destekli hizmet­ler veriyoruz” dedi.

Kozanlı Mühendislik’in Türk sa­nayisinin potansiyeline inandı­ğını vurgulayan Serkan Karışan, “Müşteri yakınlığını kendimize ilke edinerek, müşterilerimize en uygun çözümleri sunuyoruz. Kendi imalatımız olan Kozanlı ve dünya devi Schneeberger’in ürünlerini ülke sanayicimizin hizmetine su­nuyoruz. Ayrıca deneyimli ekibimizle müş­terilerimize kaliteli teknik servis veriyoruz” diye konuştu. Kuruldukları günden bu yana Ar-Ge çalışmalarına da büyük önem verdiklerinin altını çizen Karı­şan, “Seri imalat kapasitemizi artıra­rak Türkiye’de ve yurt dışında CNC tezgah imalatçılarının önemli bir te­darikçisi olma yolunda emin adım­larla ilerliyoruz” açıklamasında bulundu. Karışan sözlerini şöyle sür­dürdü: “Tecrübeli teknik ekibimiz ile üretim ve malzeme kalitesinden ödün vermeden, metal ve sac işleme sektörü başta olmak üzere yurt içinde verdiğimiz hizmetlerin yanında, yurt dışındaki makine imalatçılarının da artan talepleri doğrultusundan ihracatımızı artır­maya devam ediyoruz.”