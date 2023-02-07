Kozanlı Mühendislik ile makineler güvende
Kızak koruma sistemleri ve Lineer hareket teknolojisinde makine imalatçılarına proje desteği vermek amacıyla 2002 yılında kurulan Kozanlı Mühendislik, Ar-Ge çalışmaları ile seri imalat kapasitelerini artırarak, yurt içi ve yurt dışında CNC tezgah imalatçılarının önemli bir tedarikçisi olmayı hedefliyor.
Semih AYDIN
Bursa’da 20 yıl önce Beşevler Küçük Sanayi’de 15 metrekarelik bir alanda, lineer hareket teknolojisinde makine imalatçılarına proje desteği vermek amacıyla kurulan Kozanlı Mühendislik, başarılı hizmetleriyle büyümesini sürdürüyor.
Başta otomotiv olmak üzere özel ve genel makine imalat sektörü ile CNC makine kullanıcılarına verdiği kaliteli ve güvenilir hizmetlerle başarı merdivenlerini emin adımlarla tırmanan firma, Çalı Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekare kapalı alanda 35 kişilik kadrosuyla faaliyetlerine devam ediyor.
Kozanlı Mühendislik Türk sanayisinin hizmetinde
Kozanlı Mühendislik olarak metal talaşı, toz, soğutma sıvısı ve benzeri etkenlerden korunması gereken hassas ürünler olan lineer hareket sistemlerinin korumalarını ürettiklerini söyleyen Kozanlı Mühendislik Teknik Müdürü Serkan Karışan, “Kozanlı Covers markasıyla imal ettiğimiz kızak koruma sistemleriyle müşterilerimize proje destekli hizmetler veriyoruz” dedi.
Kozanlı Mühendislik’in Türk sanayisinin potansiyeline inandığını vurgulayan Serkan Karışan, “Müşteri yakınlığını kendimize ilke edinerek, müşterilerimize en uygun çözümleri sunuyoruz. Kendi imalatımız olan Kozanlı ve dünya devi Schneeberger’in ürünlerini ülke sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Ayrıca deneyimli ekibimizle müşterilerimize kaliteli teknik servis veriyoruz” diye konuştu. Kuruldukları günden bu yana Ar-Ge çalışmalarına da büyük önem verdiklerinin altını çizen Karışan, “Seri imalat kapasitemizi artırarak Türkiye’de ve yurt dışında CNC tezgah imalatçılarının önemli bir tedarikçisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” açıklamasında bulundu. Karışan sözlerini şöyle sürdürdü: “Tecrübeli teknik ekibimiz ile üretim ve malzeme kalitesinden ödün vermeden, metal ve sac işleme sektörü başta olmak üzere yurt içinde verdiğimiz hizmetlerin yanında, yurt dışındaki makine imalatçılarının da artan talepleri doğrultusundan ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz.”