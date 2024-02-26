Korteks’ten büyük başarı

Zorlu Holding Tekstil Grubu şirketlerinden ve dünyanın en büyük iplik üreticilerinden birisi olan Korteks, Ar-Ge projeleri ile sürdürülebilir üretime verdiği önemle dünyada ve Türkiye’de sektörün öncüsü olma konumunu güçlendiriyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından; verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak amacına yönelik olarak her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” düzenleniyor.

2014 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen organizasyona gösterilen ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ile kamu kurumlarının başvuru yapabildiği yarışmada dereceye giren proje sahiplerine verilmektedir. Korteks Mensucat, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “Verimlilik Proje Ödülleri” Yerlileştirme Kategorisinde, ‘Yerli Adaptör Kablo Tasarımı ve Üretimi’ projesi ile üçüncü oldu.