Köklü otobüs üreticisi Güleryüz

Bursa’da 1967 yılında kurulan Güleryüz, ağaç kasa oto­büs dönemlerinden günümüzde modern şehir içi otobüs üretimi­nin dünyada aranan markala­rından biri konumuna geldi. Firma, Gemlik’te 35 bin metreka­resi kapalı alan olmak üzere top­lam 70 bin metrekarelik fabrikasında 250 kişilik çalışa­nıyla üretim yapıyor. Uzman personeli, müşteri isteklerine duyarlı ve yenilikçi yapısı ile her geçen yıl büyümesine devam eden Güleryüz, üre­timinin yüzde 80’ini dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor. Firma, dünya­nın 20 farklı ülkesinde bulunan merkezleriyle Avrupa’daki müşterilerine daha hızlı hizmet sunuyor. Türkiye’de ilklere imza atan Güleryüz, son 10 yıl­dır çevreci otobüs üretimiyle dünyada adından söz ettiriyor.

Güleryüz Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Keskin Gülmez hem yurt içi hem de yurt dışı pa­zarda bunun etkileşimini gördükle­rini dile getirdi. Sevda Keskin Gülmez bu ivmenin 2023 yılında da sürece­ğine inandığını kaydetti.