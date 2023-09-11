Köklü otobüs üreticisi Güleryüz
Yarım asrı aşkın tecrübesiyle otobüs üretiminde Bursa ve Türkiye’nin önde gelen markalarından olan Güleryüz, AR-GE yatırımlarıyla geleceğe güçlü adımlarla ilerliyor. Firma, yüzde 100 elektrikli sistemlerle verimliliği artan ve 0 emisyona sahip çevreci otobüs projeleriyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.
Bursa’da 1967 yılında kurulan Güleryüz, ağaç kasa otobüs dönemlerinden günümüzde modern şehir içi otobüs üretiminin dünyada aranan markalarından biri konumuna geldi. Firma, Gemlik’te 35 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 70 bin metrekarelik fabrikasında 250 kişilik çalışanıyla üretim yapıyor. Uzman personeli, müşteri isteklerine duyarlı ve yenilikçi yapısı ile her geçen yıl büyümesine devam eden Güleryüz, üretiminin yüzde 80’ini dünyanın farklı ülkelerine ihraç ediyor. Firma, dünyanın 20 farklı ülkesinde bulunan merkezleriyle Avrupa’daki müşterilerine daha hızlı hizmet sunuyor. Türkiye’de ilklere imza atan Güleryüz, son 10 yıldır çevreci otobüs üretimiyle dünyada adından söz ettiriyor.
Güleryüz Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Keskin Gülmez hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda bunun etkileşimini gördüklerini dile getirdi. Sevda Keskin Gülmez bu ivmenin 2023 yılında da süreceğine inandığını kaydetti.