Keskinoğlu Gulfood Fuarı’na damga vurdu

Matlı; başta Proyem, Burdan, Keskinoğlu ve Yörsan markalarıyla yem ve gıda perakendeciliği sektöründe büyümesini sürdürüyor. Dünyanın her noktasına lezzetlerini ulaştırmayı hedefleyen Keskinoğlu, 66 ülkeye 100’ün üzerinde ürün çeşidi ile ihracat yapıyor ve her geçen gün global bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Gulfood Fuarı ise Keskinoğlu için Dubai’nin hedef pazarları arasında yer alması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. Fuara, Matlı Yönetim Kurulu başkanı Özer Matlı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Önder Matlı’da katıldı.

Keskinoğlu’nun ürünlerini potansiyel müşterilere tanıtarak, yeni iş bağlantıları kurmak üzere yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği Gulfood Fuarı, Keskinoğlu markasının Dubai’de daha da büyümesi için önemli kapılar açan verimli bir fuar oldu.

Keskinoğlu, tavukçuluk sektörünün tüm ürün grubunu entegre tesislerinde üretme kabiliyeti ve lezzette önemli bir unsur olan bitkisel yem üretimini bağlı olduğu Matlı grubuyla bünyesinde barındırması sebebiyle fuara damga vurdu.