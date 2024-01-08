Karbon ayak izi ağaca dönüşecek

Kurumsal seyahat hizmeti veren Plaza Tur, işbirliği içerisinde olduğu müşterilerine, uçuş kaynaklı karbon ayak izi raporları sunarak, işletmelerin sürdürülebilir bakış açısıyla geleceği planlamalarını sağlamak için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Plaza Tur Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Can, “Dünyamızın kaynaklarının azaldığının ve kirlendiğini, hatta tükenmek üzere olduğunun farkındayız. Sürdürülebilir bir dünya için biz de harekete geçtik. Sanayinin başkenti Bursa’mızda bu farkındalık projesini başlatmayı değerli buluyorum. Dünyada sanayi olmasaydı insanlık bu kadar gelişmezdi şüphesiz. Sera gazı emisyonu da insanlığın ödediği bir bedeldir. Mevcut durumun kaçınılmaz bir son olmadığını kabul edip; her bir insanın, işletmenin ve kurumun yapabileceği mutlaka bir şeyler vardır diyerek, biz ilk adımı atarak, şirketlerin çevresel etkilerini belirlemelerine ve azaltma stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak istedik” dedi.