Kanada’dan ERBEND’e ziyaret

İnovatif çalışmaları ile farklı kap­asitelere sahip işletmelerde kulla­nılabilecek özellik ve teknolojilerde üretim yapan ERBEND Makine, dün­yada da büyük ilgi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kanada bayisi olan Raymond Robert Machinery’i fab­rikasında ağırlayan ERBEND Makine, buluşmada yeni misafirlerine yeni modellerini tanıttı.

ERBEND Makine’den yapılan açıkla­mada, “Bayimize, panel bükme mode­limizin otomatik özelliklerini ve teknolojisini yakından gösterdik. Ay­rıca R.R Machinery’in teknik servis so­rumlusu makinelerimizle ilgili eğitimini tamamladı. R.R Machinery ile birlikte yeni projeler için heyecanlı­yız” ifadelerine yer verildi.