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Kanada’dan ERBEND’e ziyaret

Caka bükme makine modellerinin dünyadaki sayılı üreticilerinden olan ERBEND Makine, her geçen yıl başarı çıtasını yükselterek yoluna devam ediyor.

Şirketler 17.04.2023, 23:32
Kanada’dan ERBEND’e ziyaret

İnovatif çalışmaları ile farklı kap­asitelere sahip işletmelerde kulla­nılabilecek özellik ve teknolojilerde üretim yapan ERBEND Makine, dün­yada da büyük ilgi görüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kanada bayisi olan Raymond Robert Machinery’i fab­rikasında ağırlayan ERBEND Makine, buluşmada yeni misafirlerine yeni modellerini tanıttı.

ERBEND Makine’den yapılan açıkla­mada, “Bayimize, panel bükme mode­limizin otomatik özelliklerini ve teknolojisini yakından gösterdik. Ay­rıca R.R Machinery’in teknik servis so­rumlusu makinelerimizle ilgili eğitimini tamamladı. R.R Machinery ile birlikte yeni projeler için heyecanlı­yız” ifadelerine yer verildi.

#ERBEND
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