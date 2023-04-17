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Kanada’dan ERBEND’e ziyaret
Caka bükme makine modellerinin dünyadaki sayılı üreticilerinden olan ERBEND Makine, her geçen yıl başarı çıtasını yükselterek yoluna devam ediyor.
Şirketler 17.04.2023, 23:32
İnovatif çalışmaları ile farklı kapasitelere sahip işletmelerde kullanılabilecek özellik ve teknolojilerde üretim yapan ERBEND Makine, dünyada da büyük ilgi görüyor.
Geçtiğimiz günlerde Kanada bayisi olan Raymond Robert Machinery’i fabrikasında ağırlayan ERBEND Makine, buluşmada yeni misafirlerine yeni modellerini tanıttı.
ERBEND Makine’den yapılan açıklamada, “Bayimize, panel bükme modelimizin otomatik özelliklerini ve teknolojisini yakından gösterdik. Ayrıca R.R Machinery’in teknik servis sorumlusu makinelerimizle ilgili eğitimini tamamladı. R.R Machinery ile birlikte yeni projeler için heyecanlıyız” ifadelerine yer verildi.
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