İnoksan’dan sektöre yenilikçi adım

Türkiye’nin önde gelen endüstriyel mutfak ekipmanları üreticisi İnoksan, sürdürülebilirliği ve enerji tasarrufunu ön planda tutan yeni ürünüyle dikkat çekiyor. İnoksan’ın 1000 tabak kapasiteli bulaşık yıkama makinelerinin dijital versiyonu, özel ısı geri kazanım teknolojisi ve çağdaş tasarımıyla sektöre yeni bir soluk getiriyor.

İnoksan’ın bu yeni ürünü, endüstriyel mutfaklarda kullanılan bulaşık yıkama makinelerine özel olarak tasarlanmış dijital ısı geri kazanım teknolojisi ile donatıldı. Bu özel teknoloji sayesinde, makineler yüzde 20’ye varan enerji tasarrufu sağlayarak işletme maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Kısa sürede amorti edilebilen geri ödeme süresiyle dikkat çeken bu yenilikçi ürün, sürdürülebilir su kullanımıyla da çevre dostu bir çözüm sunuyor. Restoranlar, oteller ve birçok sektör için özel olarak tasarlanan bu makineler hem performanslarıyla hem de estetik tasarımlarıyla öne çıkıyor. İşletmeler, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik konularında öncü olmak adına İnoksan’ın sunduğu bu çözümleri değerlendirebilecek.