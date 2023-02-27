Hızlı ve doğru çözümler BIEL MAKINE’de
Türkiye’nin dört bir yanında birçok müşteri referansı ile her geçen gün biraz daha makine sayısını artıran BIEL Makine, 22 yıllık tecrübesiyle sektörde doğacak tüm ihtiyaçlara doğru ve tam kapsamlı ürünler ile çözüm sunuyor.
Bursa’da makine sektöründe 22, fiber lazerde ise 12 yıllık tecrübeye sahip Serkan Turan, Murat Karakuzu, Oğuz Alperen Aydoğdu tarafından kurulan BIEL Makine, sunduğu doğru çözümler ve sağladığı hızlı ve deneyimli teknik servis altyapısı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki firmaların tercihi oluyor.
Bursa Ofis, Manisa Fabrika binasının yanında satış ve satış sonrası servis merkezlerine sahip olan BIEL Makine, “Kalite sosyal sorumluluk” felsefesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.
Merkezi Çin’de bulunan Bystronic (Shenzhen) Laser Tecnology Co. Ltd. firmasının üretmiş olduğu DNE LASER Fiber Lazer Makinelerinin en son teknolojiye sahip ürünlerini yerli üreticilerle buluşturan BIEL Makine’nin Genel Müdürü Serkan Turan, “BIEL Makine olarak temsilciliğini yapmış olduğumuz DNE LASER makinelerimizdeki mükemmel performansı ve hassasiyeti müşterimize anlatmak ve makinelerimiz üzerinde göstermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyor ve memnuniyeti üst seviyeye çıkarmak istiyoruz ” dedi.
Müşteri memnuniyeti, endüstrinin gelişimi ve toplumsal değer için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Turan, “BIEL ve DNE olarak, tüm dünyadaki müşterilere metal sac ve boru lazer profil kesme çözümleri sunuyoruz. Kademeli olarak global bir hizmet sistemi kuruyoruz” diye konuştu.
İleri teknolojiye sahip makineler
Firmanın ürün grupları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Serkan Turan şunları söyledi: “Gücü 2 KW ile 40 KW arasında değişen optik fiber lazer kesim makinesi, fiber optik lazer boru kesme makinesi, fiber optik sac boru entegre makinesi ve otomasyon destek ekipmanlarını müşterilerimizin talepleri doğrultusunda sunuyoruz.
DNE LAZER tarafından üretilen yüksek elektro-optik dönüşüm verimliliği, benzersiz optik ışın kalitesi ve performansını en üst seviyeye taşıyor. İleri teknolojiye sahip bu kafa yapısı özellikle kesme kalınlığı ve kesme hızında fark yaratıyor.”