Hızlı ve doğru çözümler BIEL MAKINE’de

Bursa’da makine sektöründe 22, fi­ber lazerde ise 12 yıllık tecrübeye sahip Serkan Turan, Murat Karakuzu, Oğuz Alperen Aydoğdu tarafından ku­rulan BIEL Makine, sunduğu doğru çö­zümler ve sağladığı hızlı ve deneyimli teknik servis altyapısı ile Türkiye’nin dört bir yanındaki firmaların tercihi oluyor.

Bursa Ofis, Manisa Fabrika binasının yanında satış ve satış sonrası servis merkezlerine sahip olan BIEL Makine, “Kalite sosyal sorumluluk” felsefesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Merkezi Çin’de bulunan Bystronic (Shenzhen) La­ser Tecnology Co. Ltd. firması­nın üretmiş ol­duğu DNE LA­SER Fiber Lazer Makinelerinin en son teknolo­jiye sahip ürün­lerini yerli üreti­cilerle buluşturan BIEL Makine’nin Genel Müdürü Serkan Turan, “BIEL Ma­kine olarak temsilciliğini yapmış oldu­ğumuz DNE LASER makinelerimizdeki mükemmel performansı ve hassasiyeti müşterimize anlatmak ve makineleri­miz üzerinde göstermek için tüm im­kanlarımızı seferber ediyor ve memnu­niyeti üst seviyeye çıkarmak istiyoruz ” dedi.

Müşteri memnuniyeti, endüstrinin gelişimi ve toplumsal değer için çalış­malarını sürdürdüklerini dile getiren Turan, “BIEL ve DNE olarak, tüm dünya­daki müşterilere metal sac ve boru lazer profil kesme çözümleri sunuyoruz. Ka­demeli olarak global bir hizmet sistemi kuruyoruz” diye konuştu.

İleri teknolojiye sahip makineler

Firmanın ürün grupları hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Serkan Tu­ran şunları söy­ledi: “Gücü 2 KW ile 40 KW arasında deği­şen optik fiber lazer kesim ma­kinesi, fiber op­tik lazer boru kesme maki­nesi, fiber optik sac boru entegre makinesi ve oto­masyon destek ekipmanlarını müşterilerimizin talepleri doğrultu­sunda sunuyoruz.

DNE LAZER tarafından üretilen yük­sek elektro-optik dönüşüm verimliliği, benzersiz optik ışın kalitesi ve perfor­mansını en üst seviyeye taşıyor. İleri teknolojiye sahip bu kafa yapısı özel­likle kesme kalınlığı ve kesme hızında fark yaratıyor.”