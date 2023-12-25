Hedef dünyada ilk 5’e girmek

﻿Türkiye’nin metal kesme makinaları üretimindeki önde gelen firmalarından Beka – Mak, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) üyesi firmalar arasında, 2022 yılında takım tezgahları (talaşlı imalat) ve aksamları ürün grubunda en çok ihracat yapan 5 firmadan biri oldu.

Beka-Mak, MAİB verilerine göre 3 yıldır kendi sektöründe yüzde 52’lik pay ile lider, talaşlı imalat takım tezgahları sektöründe de ülkemizin en çok ihracat yapan 3. firması konumunda yer alıyor. Başta Avrupa ülkeleri, Rusya ve ABD olmak üzere yaklaşık 80 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Beka – Mak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çetiner, “Öncelikli hedefimiz dünyada testere makineleri üreticileri arasında ilk 5’e girmek. İnşaatı devam eden fabrikamızı devreye alarak üretim alanımızı, personel sayımızı artırarak istihdama katkı sağlamak.

Önceki yıllarda olduğu gibi kaliteyi şirket politikasının merkezine alarak Dünya’da Türk makinelerindeki olumlu düşünceyi daha da yukarı taşımak.

Ülke ekonomisine katkı sağladığımız için gururluyuz. Beka – Mak olarak Türk makine sektörünü dünyada en iyi şekilde temsil etmek kararlılığıyla çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.