Havacılık sektörüne Türk mühendisliği damgasını vuruyor

Paris İklim anlatması ve Avrupa Par­lamentosu’nda onaylanan iklim yasası gereğince AB ülkelerinde 2050 yı­lına kadar karbon emisyonunun sıfırlan­ması kararı alınması da lokomotif sektörlerin bu konu­daki çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu kapsamda dünya­nın en büyük sivil havacılık mar­kalarından Airbus, geliştirmeye devam ettiği hidrojen yakıt pil­leri ile çalışacak yeni nesil uçak­larını 2035 yılına kadar ilk etapta ticari uçaklarına entegre edecek ve devamında hidrojen bazlı elektrik motorlarını devreye alarak sıfır emisyonlu uçaklarını sektöre 2050 yılına kadar sunmayı hedefliyor.

Havacılık sektöründe dünyada bir ilk

Ottonom Mühendislik Yönetim Ku­rulu Başkanı İsmail Özcan geliştirdikleri teknolojiler ile ilgili şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük sivil havacılık markalarından Airbus, geliştirmeye devam ettiği hidrojen yakıt pilleri ile çalı­şacak yeni nesil motorları 2035 yılına kadar ticari uçaklarında devreye alarak sıfır emisyonlu uçak motoru üzerine ça­lışmalarını sürdürerek 2050 yılına kadar tüm uçaklarını bu yeni nesil teknolojiye geçirmeyi hedefliyor. Öte yan­dan güvenilir test sonuçları veren test teknolojileri ve kabin­leri üretimi alanındaki uzman­lığı ile yine Airbus’un tercihi olan Detail, sivil havacılık için önemli bir değişim olacak olan ‘Hidrojen Yakıt Pilleri’ için gelişti­rilen ve üretilen test teknolojisi ve kabini ile; uçağın havadaki hareketlerini simüle ederken, aynı zamanda hidrojen yakıt pillerini uçağın çeşitli atmosferik koşullar altında nasıl tepki vereceğini test ederek; verim­lilik, sınır noktaları, tepkileri vb. konular hakkında önemli analizler sunuyor. Otto­nom bünyesinde çalışmalarını sürdüren Detail markamızın dünyadaki öncü deği­şimlerden birisi olan ‘Hidrojen Yakıt Pil­leri’nin test edilmesini sağlamak adına dünyada henüz bir örneği olmayan ve dünyanın en büyük hareketli test siste­mini geliştirerek hayata geçirmesi ülke­miz ve firmamız adına gurur verici.’’