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Harmes Elektrik 10 yaşında
Harmes Elektrik ve Otomasyon, 10. yılını ünlü sanatçı Mehmet Çevik’in sahneye çıktığı görkemli geceyle kutladı.
Şirketler 24.01.2023, 00:05
Sektöründe Bursa’nın öncü firmalarından olan Harmes Elektrik & Otomasyon, 10. yılını Podyum Davet’teki renkli geceyle kutladı. Sektör temsilcileri, iş paydaşları, müşterileri ve çalışanlarının katıldığı görkemli davet, önce kokteylle başladı. ‘Sizinle birlikte geleceğimize ışık tutuyoruz’ sloganıyla Harmes Elektrik & Otomasyon ortakları Harun İnal ve Mesut Albayrak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede konuşan Harun İnal ve Mesut Albayrak, 10 yılda sektörde önemli bir mesafe katederek, büyümeye devam edecekleri mesajını verdiler.
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