Harmes Elektrik 10 yaşında

Sektöründe Bur­sa’nın öncü firmaların­dan olan Harmes Elektrik & Otomasyon, 10. yılını Podyum Davet’teki renkli geceyle kutladı. Sektör temsilci­leri, iş paydaşları, müş­terileri ve çalışanlarının katıldığı görkemli davet, önce kokteylle başladı. ‘Sizinle birlikte geleceği­mize ışık tutuyoruz’ slo­ganıyla Harmes Elektrik & Otomasyon ortakları Harun İnal ve Mesut Al­bayrak’ın ev sahipli­ğinde gerçekleşen gecede konuşan Harun İnal ve Mesut Albayrak, 10 yılda sektörde önemli bir mesafe katederek, büyümeye devam ede­cekleri mesajını verdiler.